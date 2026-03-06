드론 막느라 하루 1조 3천억…속 타는 '전쟁 청구서'

미국이 이란을 상대로 벌이고 있는 군사작전 '장대한 분노'의 비용이 하루에 1조 3천억 원 수준에 달한다는 분석이 나왔습니다.



워싱턴의 싱크탱크 국제전략문제연구소는 어제(5일) 공개한 분석에서 작전 시작 이후 첫 100시간 동안 약 37억 달러, 한화로 약 5조 4,686억 원의 비용이 발생한 걸로 추정된다고 밝혔습니다.



하루 평균 기준으로 환산하면 하루에 약 8억 9,140만 달러, 약 1조 3천억 원 수준입니다.



이 비용 중 1억 9,600만 달러가 드는 작전 운용비는 2026 회계연도 국방 예산에 반영돼 있지만, 나머지 31억 달러 탄약 보충 비용과 3억 5천 달러 장비 손실 및 시설 복구 비용 대부분은 예산에 포함되지 않은 것으로 분석됐습니다.



특히 공중 작전이 전체 비용에서 큰 비중을 차지하는 것으로 나타났습니다.



미군은 현재 200대 이상의 전투기를 동원해 작전을 수행하고 있고, F-35와 F-22 같은 스텔스 전투기, F-15와 F-16, A-10 등 비스텔스 전투기, 항공모함 탑재 전투기 등을 동시에 투입한 상태입니다.



대규모로 투입된 해군 전력도 비용이 큽니다.



현재 중동 지역에는 항공모함 2척과 구축함 14척, 연안전투함 3척이 배치돼 있고, 이 함정들은 토마호크 미사일 공격과 방공 작전을 수행하고 있습니다.



이런 탄약 비용 뿐 아니라 이란이 발사한 탄도미사일과 드론을 요격하기 위한 방공 미사일 비용도 막대한 것으로 나타났습니다.



이란은 이번 전쟁에서 탄도미사일 약 500발과 드론 약 2000대를 발사한 걸로 추정되는데 이를 요격하기 위해 패트리엇과 사드 등 미사일 방어 체계가 사용됐습니다.



연구소는 방공 미사일 비용만 약 17억 달러 수준으로 추산했습니다.



전쟁 초기 단계가 가장 강도가 높은 시기라는 점을 고려할 때 향후 비용 증가 속도는 완만해질 수 있습니다.



하지만 이번 전쟁 비용의 대부분이 현재 국방 예산에 반영되지 않았다는 점에서 미 행정부가 결국 추가 재원을 확보해야 할 가능성이 높다는 전망이 나옵니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 정용희, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)