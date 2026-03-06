뉴스
"심판이 여자라 졌다"…브라질 축구 선수, '성차별'로 12경기 출전 정지

서대원 기자
작성 2026.03.06
▲ 상파울루주 축구협회 엠블럼

여성 주심을 두고 성차별적 발언을 한 브라질 프로축구 선수가 12경기 출전 정지의 중징계를 받았습니다.

AP통신은 브라질 스포츠법원이 레드불 브라간치누의 수비수 구스타보 마르케스에게 12경기 출전 정지와 함께 3만 헤알(약 840만 원)의 벌금을 부과했다고 보도했습니다.

사건은 지난달 21일 열린 상파울루주 리그 8강전에서 벌어졌습니다.

이 경기에서 브라간치누는 상파울루에 2대 1로 졌습니다.

마르케스는 경기 뒤 인터뷰에서 다이아네 무니스 주심을 겨냥해 "그녀가 우리 경기를 망쳤다. 상파울루주 축구연맹은 이런 중요한 경기에 여성을 심판으로 배정해서는 안 된다"고 말해 파문을 일으켰습니다.

논란이 확산하자 마르케스는 SNS에 "긴장한 나머지 해서는 안 될 말을 했다. 다이아네와 대화했고 사과했다. 부심도 여성이었기에 그녀에게도 용서를 구했다. 내가 잘못했다. 아내와 어머니에게서도 꾸중을 들었다"며 사과했으나 징계를 피하지는 못했습니다.

징계는 상파울루주 축구협회가 주관하는 모든 대회에 적용됩니다.

브라간치누 역시 마르케스에게 이번 달 임금의 50%를 삭감하는 자체 징계를 내렸습니다.

(사진=상파울루주 축구협회 홈페이지 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
