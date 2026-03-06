밥 잔뜩 든 김밥, 순대 달랑 6개…논란된 축제들 결국

이미지 확대하기

지난해 '바가지 요금' 논란으로 제주 관광 이미지를 깎아먹었던 탐라문화제와 전농로왕벚꽃축제가 제주도 지정축제 선정 평가에서 탈락했습니다.오늘(6일) 제주도 축제육성위원회는 도내 28개 축제를 대상으로 1차 평가를 실시해, 상위 11개 축제를 2026년 제주도 지정축제로 선정했다고 밝혔습니다.이번에 선정된 광역축제는 서귀포유채꽃축제와 성산일출축제, 탐라국입춘굿 등 3곳입니다.지역축제로는 고마로 마문화축제와 금능원담축제, 우도소라축제 등 8곳이 이름을 올렸습니다.축제육성위원회는 이들 축제를 대상으로 오는 5월에 2차 평가를 진행해 최우수와 우수, 유망 등의 등급을 결정할 계획입니다.선정된 축제들에는 2027년도 예산이 전액 지원되며, 등급에 따라 최대 2천만 원의 인센티브도 추가로 지급됩니다.반면 지난해 지정축제였던 탐라문화제와 전농로왕벚꽃축제는 이번 평가에서 탈락했습니다.탐라문화제는 내용물이 부실한 김밥을 한 줄에 4천 원에 판매해 문제가 됐고, 전농로왕벚꽃축제는 순대 6개가 들어간 순대볶음을 2만 5천 원에 팔아 바가지 논란을 일으켰습니다.지정축제에서 제외되면서 전농로왕벚꽃축제는 2027년 예산 보조율이 기존 100%에서 70%로 낮아지고 인센티브도 받지 못하게 됩니다.탐라문화제는 민간 위탁 사업이라 예산 삭감 불이익은 없지만, 추가 인센티브 지원 대상에서 제외됩니다.제주도는 지난달 지정축제 평가 기준을 대폭 강화하며 강력한 대응에 나섰습니다.바가지요금 등 사회적 논란을 일으켜 평가 대상 제외가 결정된 축제는 즉시 지정축제 선정에서 배제하기로 했습니다.또한 퇴출당한 축제는 예산 지원 신청은 가능하지만 보조금 지원율이 최대 50%로 제한되는 페널티를 받습니다.특히 즉시 퇴출이 결정된 축제는 결정일로부터 3년 동안 재선정 평가에서도 아예 제외됩니다.평가 감점 상한도 기존 최대 3점에서 최대 15점으로 크게 높아졌습니다.바가지요금 등 사회적 논란이 생기면 최대 7점이 깎이고, 연예인 초청으로 예산을 낭비하거나 정체성 없는 프로그램을 운영할 경우에도 각각 최대 4점씩 감점됩니다.(SBS 디지털뉴스부)