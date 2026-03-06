'천만 배우' 유해진, 현빈과 한솥밥…VAST엔터테인먼트와 전속계약

배우 유해진이 현빈과 한솥밥을 먹는다.



VAST엔터테인먼트 강건택 대표는 6일 공식 입장을 통해 "오랜 시간 관객에게 많은 사랑을 받아온 유해진의 새로운 시작에 함께 하게 되어 기쁘고 영광스럽다"고 소감을 전했다. 이어 "독보적인 매력을 가진 유해진 배우가 만들어갈 다양한 도전에 든든한 파트너로서 함께하겠다"고 밝혔다.



1997년 영화 '블랙잭'으로 데뷔한 유해진은 영화 '주유소 습격사건', '신라의 달밤', '공공의 적'을 시작으로 '타짜', '전우치', '부당거래', '공조', '럭키', '1987', '완벽한 타인', '말모이', '올빼미', '야당' 등 수많은 작품을 통해 관객과 소통하며, 폭넓은 연기 스펙트럼으로 독보적인 입지를 다져왔다.



뿐만 아니라 영화 '왕의 남자', '베테랑', '택시운전사', '파묘'에 이어 2026년 상반기 최고 화제작 '왕과 사는 남자'까지 천만 관객 흥행을 견인, 출연작 누적 관객 수 1억 명 돌파라는 대기록을 쓰며 한국 영화계를 지탱하는 거목으로서 관록을 보여주었다.



스크린 밖에서의 활약도 눈부시다. 유해진 특유의 매력은 예능에서도 빛을 발했다. tvN '삼시세끼' 시리즈와 '스페인 하숙', '텐트 밖은 유럽' 등에서 보여준 소탈하고 진정성 있는 모습, 그리고 세련되면서도 편안한 소통 방식은 그를 전 세대에게 사랑받는 '국민 배우'로 자리매김하게 했다.



VAST엔터테인먼트에는 현빈, 장근석, 박소이, 황우슬혜, 류혜영, 신도현 등이 소속되어 있다. 유해진과 과거 현빈과 '공조' 시리지를 통해 호흡을 맞추며 흥행을 함께 일군바 있다.



