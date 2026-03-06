뉴스
구윤철 "중동발 불확실성 선제 대응…석유류 등 민생 안정 총력"

홍영재 기자
작성 2026.03.06 14:02 조회수
구윤철 "중동발 불확실성 선제 대응…석유류 등 민생 안정 총력"
▲ 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 6일 정부세종청사에서 열린 재정경제부 확대간부회의를 주재하고 있다

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 확대간부회의에서 석유류 가격 상승 등 중동발 불확실성에 선제 대응하라고 지시했습니다.

구 부총리는 6일 오전 정부세종청사에서 확대간부회의를 하고 최근 중동 상황으로 대외 불확실성이 확대되는 상황에서, 금융·외환시장과 실물경제 등 동향을 상시 점검하고 대응이 필요한 사안은 선제적으로 조치하라고 당부했습니다.

그는 특히 대외 충격이 석유류 가격 상승 등 민생 부담으로 전이되지 않도록 면밀히 관리하라고 강조했습니다.

구 부총리는 물가·부동산 등 민생 이슈 대응, 초혁신경제 구현을 위한 과제 발굴에 대한 노력을 격려했습니다.

여기에 더해 청년·지역 이슈, 현장의 목소리를 폭넓게 듣고 실효성 있는 정책 대안을 발굴해 달라고 주문했습니다.

구 부총리는 재경부가 정부의 인공지능(AI) 전환을 선도해야 한다고 강조하며, 직원을 상대로 한 집중 교육을 하라고 지시했습니다.

이에 따라오는 23∼27일 태안 연수원에서 첫 AI 단기 집중교육이 실시됩니다.

구 부총리는 공무원으로서 복무에도 만전을 기해 달라고 강조했습니다.

1~2월 '월간 소확행' 우수직원으로 선정된 기획조정실 유경숙, 허창혁 사무관과 공공정책국 최성진 사무관에게 축하를 전하고 직원 포상 방안 마련도 당부했습니다.

(사진=재정경제부 제공, 연합뉴스)
