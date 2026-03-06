구윤철 "중동발 불확실성 선제 대응…석유류 등 민생 안정 총력"

▲ 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 6일 정부세종청사에서 열린 재정경제부 확대간부회의를 주재하고 있다

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 확대간부회의에서 석유류 가격 상승 등 중동발 불확실성에 선제 대응하라고 지시했습니다.구 부총리는 6일 오전 정부세종청사에서 확대간부회의를 하고 최근 중동 상황으로 대외 불확실성이 확대되는 상황에서, 금융·외환시장과 실물경제 등 동향을 상시 점검하고 대응이 필요한 사안은 선제적으로 조치하라고 당부했습니다.그는 특히 대외 충격이 석유류 가격 상승 등 민생 부담으로 전이되지 않도록 면밀히 관리하라고 강조했습니다.구 부총리는 물가·부동산 등 민생 이슈 대응, 초혁신경제 구현을 위한 과제 발굴에 대한 노력을 격려했습니다.여기에 더해 청년·지역 이슈, 현장의 목소리를 폭넓게 듣고 실효성 있는 정책 대안을 발굴해 달라고 주문했습니다.구 부총리는 재경부가 정부의 인공지능(AI) 전환을 선도해야 한다고 강조하며, 직원을 상대로 한 집중 교육을 하라고 지시했습니다.이에 따라오는 23∼27일 태안 연수원에서 첫 AI 단기 집중교육이 실시됩니다.구 부총리는 공무원으로서 복무에도 만전을 기해 달라고 강조했습니다.1~2월 '월간 소확행' 우수직원으로 선정된 기획조정실 유경숙, 허창혁 사무관과 공공정책국 최성진 사무관에게 축하를 전하고 직원 포상 방안 마련도 당부했습니다.(사진=재정경제부 제공, 연합뉴스)