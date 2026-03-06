정부 "석유류 가격 조속히 안정되도록 총력"

▲ 이형일 재정경제부 제1차관

정부가 중동 사태로 상승 압력을 받는 석유류 가격 안정에 총력을 기울이기로 했습니다.이형일 재정경제부 1차관은 6일 물가관계차관회의 겸 정책지원 부정수급 점검팀 3차 회의를 열고 대응 방향을 논의했습니다.이 차관은 "2월 소비자물가 상승률은 농산물과 석유류 가격 하락 등으로 2개월 연속 물가안정 목표 수준인 2.0%를 기록했다"며 "그러나 일부 먹거리 가격 강세가 지속되고 최근 중동 상황으로 국제유가 변동성이 확대된 만큼, 품목별 가격·수급안정에 총력을 다해 달라"고 당부했습니다.정부는 대외 불확실성이 커진 틈을 탄 석유류의 과도한 가격 인상이 없도록 업계 간담회 등을 통해 가격 인상 자제를 유도하기로 했습니다.산업통상자원부·공정거래위원회 등 관계부처가 협력해 가짜 석유 판매, 불법 석유 유통행위 근절 특별점검도 합니다.또 유류가격 실태 조사와 석유 판매 가격 최고액 지정 등을 통해 석유류 가격이 조속히 안정되도록 총력을 기울이기로 했습니다.정부는 먹거리 안정을 위해선 계란·고등어·김 등 주요 농축수산물에 최대 50% 할인지원을 계속하고 있다고 전했습니다.또 자조금(농수산업자를 중심으로 조성·운용하는 자금)을 활용해 양파 최대 45%, 돼지고기 최대 50% 할인행사도 하고 있다고 덧붙였습니다.계란은 1∼2월 미국산 신선란을 224만 개 공급한 데 이어 이날 112만 개를 추가로 수입해 내주 국내에 유통할 계획입니다.또 신학기 급식수요와 부활절 성수기 등을 대비해 3∼4월 359만 개를 더 수입합니다.(사진=재정경제부 제공, 연합뉴스)