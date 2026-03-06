뉴스
정부 "석유류 가격 조속히 안정되도록 총력"

홍영재 기자
작성 2026.03.06 14:01 조회수
정부 "석유류 가격 조속히 안정되도록 총력"
▲ 이형일 재정경제부 제1차관

정부가 중동 사태로 상승 압력을 받는 석유류 가격 안정에 총력을 기울이기로 했습니다.

이형일 재정경제부 1차관은 6일 물가관계차관회의 겸 정책지원 부정수급 점검팀 3차 회의를 열고 대응 방향을 논의했습니다.

이 차관은 "2월 소비자물가 상승률은 농산물과 석유류 가격 하락 등으로 2개월 연속 물가안정 목표 수준인 2.0%를 기록했다"며 "그러나 일부 먹거리 가격 강세가 지속되고 최근 중동 상황으로 국제유가 변동성이 확대된 만큼, 품목별 가격·수급안정에 총력을 다해 달라"고 당부했습니다.

정부는 대외 불확실성이 커진 틈을 탄 석유류의 과도한 가격 인상이 없도록 업계 간담회 등을 통해 가격 인상 자제를 유도하기로 했습니다.

산업통상자원부·공정거래위원회 등 관계부처가 협력해 가짜 석유 판매, 불법 석유 유통행위 근절 특별점검도 합니다.

또 유류가격 실태 조사와 석유 판매 가격 최고액 지정 등을 통해 석유류 가격이 조속히 안정되도록 총력을 기울이기로 했습니다.

정부는 먹거리 안정을 위해선 계란·고등어·김 등 주요 농축수산물에 최대 50% 할인지원을 계속하고 있다고 전했습니다.

또 자조금(농수산업자를 중심으로 조성·운용하는 자금)을 활용해 양파 최대 45%, 돼지고기 최대 50% 할인행사도 하고 있다고 덧붙였습니다.

계란은 1∼2월 미국산 신선란을 224만 개 공급한 데 이어 이날 112만 개를 추가로 수입해 내주 국내에 유통할 계획입니다.

또 신학기 급식수요와 부활절 성수기 등을 대비해 3∼4월 359만 개를 더 수입합니다.

(사진=재정경제부 제공, 연합뉴스)
