여야 "중동 재외국민 안전 조치 더 신속했어야" 정부 질타

▲ 김석기 국회 외교통일위원장(오른쪽 상단)이 6일 국회에서 열린 외교통일위원회 전체 회의에서 조현 외교부 장관에게 중동 사태 관련 재외 국민 보호 대책 관련 대책을 질문하고 있다

여야가 오늘(6일) 열린 국회 외교통일위 전체회의에서 미국·이란 전쟁과 관련해 "중동 지역에 있는 우리 국민에 대한 조치가 더 신속했어야 한다"며 정부를 질타했습니다.이용선 민주당 의원은 "가장 중요한 게 교민·여행객과 대사관의 연락 체계인데, 며칠간 연락이 없어 매우 불안했다는 상황이 많이 보도됐다"며 "걸프 6국도 폭격으로부터 자유롭지 않아 최악의 상황까지 대비해야 한다"고 말했습니다.배현진 국민의힘 의원도 "카타르 지역의 우리 재외국민이 있는 SNS 대화방을 확인해보니 '각자도생해야 한다', '대사관이 입 다물었다'는 등 불만이 폭주하고 있다"며 "정부가 재외국민 대응 TF를 즉각 가동한 게 맞냐"고 물었습니다.이어 "지난달 28일 미군이 (이란에서) 폭격을 시작했는데, 우리는 이틀이 지난 지난 2일 오후 6시에야 중동 7개국 지역에 특별여행주의보를 발령했다"며 영국, 독일, 일본 등 국가처럼 폭격 당일 경보를 발령해야 했다고 질타했습니다.조현 외교부 장관은 "장기 체류자에겐 빠짐없이 전화했고, 여행객은 현실적으로 전부 파악이 어려웠다"며 "현재는 단기 여행객 전부와 연락했다. 우선순위를 어떻게 해서 전세기에 먼저 탈지 등을 포함한 종합대책을 논의 중"이라고 설명했습니다.여야 의원들은 중동 지역 공관장 공석에 대해서도 비판했습니다.외교관 출신인 김건 국민의힘 의원은 "도심 한복판에 미사일이 떨어지고 있는 아랍에미리트 등 중동 지역 19개 공관 중 6개, 약 30%에 공관장이 없다. 대사가 할 수 있는 역할을 생각하면 외교력이 절반으로 줄어든 것"이라며 "대통령도 최선을 다하지 않고 있다"고 지적했습니다.홍기원 민주당 의원도 "호르무즈 해협 봉쇄 등과 관련해 신속대응팀을 파견했지만, 중동 담당 대사가 계속 활동했더라면 이런 시기에 외교적 대응이 훨씬 좋았을 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)