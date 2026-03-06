[자막뉴스] '쿠르드족 이용해 지상전' 정황 속속…'전투용 차량' 대량 구매했다

이라크의 쿠르드족이 이란 국경을 넘어 지상전에 투입됐다는 외신보도가 나오는 가운데 쿠르드족이 전투에 활용할 차량을 대량 구매했다는 움직임이 포착됐습니다.



미 CNN 방송은 이라크 쿠르드 자치지역 도시 아르빌의 한 자동차 대리점주의 말을 인용해 이란계 쿠르드 민병대가 '도요타 랜드크루저 LC71' 차량 50대를 구매했다고 보도했습니다.



이 구매는 쿠르드족이 미국, 이스라엘 정부와 손잡고 이란을 겨냥한 지상 공격작전을 개시했다는 보도가 나오기 직전인 지난 3일 이뤄졌습니다.



이라크와 이란의 국경지대는 대부분 산악 지역인데, 해당 차량이 험난한 지형에 적합한 사륜구동 모델이라고 CNN은 전했습니다.



미국은 부인하고 있지만, 미국 정부가 쿠르드족의 지상전 참전을 부추기고 있다는 외신 보도도 끊이지 않고 나오고 있습니다.



워싱턴포스트는 트럼프 행정부가 쿠르드족 분파들과 잇따라 접촉해 대이란 지상전 참여를 전제로 미국의 지원을 약속했다고 보도했습니다.



트럼프 대통령이 최근 쿠르드족 분파 지도자들과의 통화에서 반이란 성향 이란계 쿠르드족이 이란 서부 지역을 장악할 수 있도록 "미국의 전폭적인 공중 지원"을 제안했다고 소식통들은 전했습니다.



이라크 쿠르드 자치지역의 주요 정당인 쿠르드애국동맹의 한 고위 관계자는 워싱턴포스트와의 인터뷰에서 "미국은 이라크 쿠르드족에게 이라크 내에서 결집 중인 이란계 쿠르드 단체들의 길을 열어주고 군수 지원을 제공해달라고 요청했다"고 말했습니다.



다른 쿠르드계 주요 정당인 쿠르드민주당의 고위 관계자도 트럼프 대통령이 당수에게 전화를 걸어와 비슷한 내용을 말했다고 확인했습니다.



하지만 온건파 쿠르드 지도자들은 전쟁에 휘말릴 것을 우려해 신중한 태도를 보이는 거로 전해졌습니다.



실제로 이라크 쿠르드족 공식 지도부인 쿠르드 자치정부는 오늘 소셜미디어를 통해 "지역 내 전쟁과 긴장을 확대하려는 어떠한 캠페인에도 참여하지 않는다"며 지상전 참전 보도를 부인했습니다.



