2026 고교야구 주말리그 내일 개막, 102개 팀 참가…3개월 대장정

오는 7일 개막하는 '2026 고교야구 주말리그' (사진=대한야구소프트볼협회 제공, 연합뉴스)
▲ 오는 7일 개막하는 '2026 고교야구 주말리그'

'2026 고교야구 주말리그'가 오는 7일 개막해 약 3개월간의 대장정을 시작합니다.

오는 6월 21일까지 진행되는 주말리그에는 전국 102개 18세 이하부(고등학교) 야구팀이 참가합니다.

전국을 13개 권역으로 나누어 진행되며, 각 팀이 전반기 6경기·후반기 6경기를 합쳐 12경기를 치릅니다.

시즌 성적에 따라 주요 전국 대회 출전권이 주어집니다.

고교야구 주말리그는 선수들이 학업과 운동을 병행할 수 있도록 주말을 중심으로 운영되는 리그 체제입니다.

전국 고교야구 선수들에게 꾸준한 경기 기회를 제공하고 안정적인 경기 환경을 조성하기 위한 취지로 열립니다.

권역별 리그 운영을 통해 지역 간 경쟁과 교류를 활성화하고, 고교야구 저변 확대와 지속적인 선수 육성 기반을 마련하는 데에도 역할하고 있습니다.

양해영 대한야구소포트볼협회 회장은 "고교야구 주말리그는 전국 고교야구 선수들이 한 시즌 동안 꾸준히 경기에 참여하며 성장할 수 있는 중요한 무대"라며 "선수들이 안전하고 공정한 환경에서 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 대회 운영에 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.

(사진=대한야구소프트볼협회 제공, 연합뉴스)
