뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] '빅쇼트' 주인공, 코스피에 저주 "최근 급등락? 종말의 징조"

신정은 기자
작성 2026.03.06 14:23 조회수
PIP 닫기
영화 '빅 쇼트'의 실제 인물로 유명한 미국의 공매도 투자자 마이클 버리가 최근 이어진 코스피 급등락 사태를 두고 불길한 사태의 전조라고 평가했습니다.

현지시간으로 어제 버리는 온라인 뉴스레터에 올린 글에서 한국 주식시장을 콕 집어 설명하면서 "한국 증시는 해외 개인 투자자들이 접근하기 쉽지 않고 수년간 외면받아왔으나 최근 모멘텀이 붙었다"고 말했습니다.

그러면서 "지난 한 달 남짓 동안 코스피를 움직인 건 기관 투자자들"이었다며 "그 변동성이야말로 모멘텀 트레이더들이 들어왔다는 결정적 신호"라고 분석했습니다.

주식시장에서 모멘텀이란 주가가 특정 방향으로 계속 움직이려는 힘으로, 투자 전략의 한 방식으로 여겨집니다.

모멘텀 트레이더는 주가 추세와 변동성을 쫓아 단기적으로 투기 거래를 하는 이들을 말합니다 최근 중동 위기로 코스피가 급등락하며 변동성이 확대된 배경엔 외국인 기관투자자들의 투기 거래가 있었다는 게 버리의 분석입니다.

버리는 "기관들이 코스피를 당일 매매한다는 것은 무슨 의미일까"라며 성경 요한계시록에 등장하는 네 마리 말 중 하나, 즉 종말의 징조가 나타난 것이라고 썼습니다.

버리는 2008년 미국의 서브프라임 모기지 사태를 예견해 관련 자산의 가격 하락에 돈을 거는 공매도 기법으로 큰 부를 쌓았습니다.

그는 최근 인공지능 산업이나 비트코인의 가격 거품이 심각하다며 거품 붕괴가 임박했다고 주장하기도 했습니다.

다만, 월가에서는 버리가 2008년 금융위기에 대한 한 번의 탁월한 예측으로 명성을 얻었지만 그 이후 비관적인 예측이 틀려왔다는 점에서 그의 발언에 크게 무게를 두지 않는 이들도 많습니다.

(취재 : 신정은, 영상편집 : 김혜주, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
신정은 기자 사진
신정은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지