주한미군 패트리엇 오산기지 이동…C-5 등 대형 수송기도 등장

▲ 평택시 캠프 험프리스에 배치된 패트리엇 미사일

주한미군이 미사일 요격 방공시스템 패트리엇을 국내 다른 미군기지에서 경기 평택 오산기지로 이동시킨 것으로 알려졌습니다.아울러 C-5와 C-17 등 대형 미군 수송기도 오산기지에서 식별되고 있는 것으로 전해졌습니다.미국과 이스라엘의 이란 폭격으로 시작된 중동 사태으로 주한미군 일부 전력의 중동 차출 가능성이 거론되는 상황이어서 일각에선 패트리엇을 중동으로 보내려는 움직임이 아니냐는 관측이 제기됐습니다.오늘(6일) 복수의 정부 소식통에 따르면 최근 오산기지에선 기존에 배치된 패트리엇 포대 외 다른 미군기지에 있던 패트리엇 포대도 식별됐습니다.패트리엇은 적의 탄도미사일을 중·저고도에서 요격하는 미사일로, 고고도에서 요격하는 사드(THAAD·고고도 미사일 방어체계)와 함께 주한미군의 핵심 미사일 방어체계입니다.패트리엇의 오산기지 이동과 더불어 C-5와 C-17 등 대형 미군 수송기도 오산기지에서 식별된 것으로 알려졌습니다.C-17은 미군 장비 및 병력 수송을 위해 정례적으로 오산기지에 오지만, C-17보다 대형인 C-5의 오산 기착은 이례적인 일로 평가됩니다.주한미군이 다른 미군기지에 배치된 패트리엇을 오산으로 이동시키고, 미군 대형 수송기가 오산에 기착한 것은 주한미군 패트리엇 중동 이송 준비라는 관측이 나오고 있습니다.주한미군 패트리엇은 지난해 6월 이란 핵시설을 전격 공습하는 '미드나잇 해머' 작전 때도 2개 포대가 중동에 순환 배치됐다가 같은 해 10월 복귀한 바 있습니다.다만, 이런 전력 이동이 중동 사태 장기화에 대비한 패트리엇 차출 목적인지, 다음 주부터 시작되는 한미연합훈련인 '자유의 방패'(프리덤실드·FS) 연습을 위한 것인지는 확인되지 않고 있습니다.국방부와 주한미군은 전력 이동 및 중동 차출과 관련한 질문에 구체적인 답변을 피하고 있습니다.국방부 당국자는 오늘(6일) 언론브리핑에서 "주한미군 전력 운용과 관련해 우리 정부가 언급하는 것은 적절치 않다"고 답했습니다.그러면서 "주한미군 임무는 우리 군과 굳건한 연합방위 태세를 유지해서 한반도와 역내 평화와 안정에 기여하는 것이며, 이를 위해 한미는 긴밀한 소통과 공조를 지속해 나갈 것"이라며 기존 입장을 되풀이했습니다.(사진=연합뉴스)