[날씨] 밤까지 중부 비·눈…주말에는 꽃샘추위

북서쪽에서 찬 공기가 내려오며 날이 쌀쌀합니다.



오늘(6일) 서울의 낮 최고 기온 5도로 평년 기온에 못 미치겠고요.



내일과 모레는 영하로 뚝 떨어지는 등 꽃샘추위가 찾아오겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 보시면 대전의 낮 최고 기온 7도 예상되고요.



찬 공기가 늦게 닿는 남부를 중심으로는 부산의 기온 13도까지 오르겠습니다.



오늘 대기 질 무난할 텐데요.



북서기류를 타고 점차 국외 먼지가 유입되면서 오후부터는 곳곳에서 먼지 농도 높아지겠습니다.



내일은 다시 보통 수준을 회복하겠습니다.



오늘 중부를 중심으로는 비나 눈이 조금 내리겠습니다.



경기 동부와 강원 내륙, 충북 북부와 전북 동부 지역에 1cm 안팎, 강원 산지에는 1에서 최고 3cm의 눈이 내리겠고요.



서울을 포함한 경기 내륙과 강원, 충청과 전북 지역에는 1~5mm 안팎의 비가 내리겠습니다.



강원 북부 동해안 지역은 내일 새벽까지 비나 눈이 조금 더 이어지겠고요.



주말 동안 날은 춥겠지만, 하늘은 맑게 드러나겠습니다.



(안수진 기상캐스터)