이 대통령 "기름값 바가지, 반사회적 악행…엄정 대응"

<앵커>



이재명 대통령이 최근 중동 상황으로 급등하는 기름값에 대해 경고장을 날렸습니다. 기름값 바가지는 '반사회적 악행'이라며, 엄정 대응을 예고했습니다.



보도에 강민우 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령은 오늘(6일) 오전 청와대 수석·보좌관 회의에서 중동 상황이 우리나라 금융과 에너지, 실물 경제 영역에 미칠 영향을 최소화할 수 있도록 가용 정책 수단을 총동원해야 한다면서, 중동 상황을 빌미로 기름값을 더 비싸게 받는 바가지 문제를 강도 높게 비판했습니다.



[이재명 대통령 : '기름값 바가지'처럼 공동체의 어려움을 이용해서 부당한 폭리를 취하려는 반사회적인 악행에 대해서는 아주 엄정하고 단호한 대응을 해야 합니다.]



폭등하는 기름값에 최고가격 지정제 시행 검토를 지시한 데 이어 바가지요금에 재차 경고를 날린 겁니다.



이 대통령은 또 마약 범죄, 공직부패, 보이스피싱, 부동산 불법 행위, 고액 악성 체납, 주가조작, 중대 재해를 국민 실생활에 큰 영향을 미치는 '7대 비정상'으로 규정하고 정상화를 약속했습니다.



[이재명 대통령 : 부당한 이득을 취하려다 걸리면 회생이 불가능할 정도로, 오히려 '경제적 손실을 본다', '패가망신할 수 있다'라는 인식이 자리를 잡을 수 있게 해야 합니다.]



이 대통령은 사회 전반의 제도를 개선해 규칙을 어기면 이익을 얻고 규칙을 지키면 오히려 손해를 보는 비정상의 시대를 반드시 끝내겠다고도 말했습니다.



이 대통령은 오늘 회의 전 SNS 글을 통해서도 "담합, 가격조작은 대국민 중대범죄"라며, "그 대가가 얼마나 큰지 곧 알게 될 것"이라 경고했습니다.



"불법을 자행하며 국민경제 질서를 어지럽히는 악덕기업들에게 '콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 난다'는 평범한 진리를 깨우치게 하겠다"고 날을 세웠습니다.



(영상취재 : 정상보·하 륭·최대웅, 영상편집 : 오영택)