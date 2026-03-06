뉴스
외교장관 "UAE 민항기 오늘부터 인천 운항…전세기도 UAE행"

김아영 기자
작성 2026.03.06 11:26 조회수
외교장관 "UAE 민항기 오늘부터 인천 운항…전세기도 UAE행"
▲ 조현 외교부 장관이 6일 국회에서 열린 외교통일위원회 전체 회의에 출석해 중동 사태 관련 국민 보호 관련 질의에 답하고 있다

조현 외교부 장관은 중동 정세와 관련해 아랍에미리트, UAE에서 한국으로의 민항기가 오늘(6일)부터 운항할 것이라고 밝혔습니다.

조 장관은 국회 외교통일위원회 전체회의에 출석해 "어젯밤 UAE 외교장관과 통화를 갖고 UAE의 민항기가 인천까지 바로 출항할 수 있도록 부탁했다"며 "오늘부터 아마 항공 서비스가 시작될 것으로 보인다"고 말했습니다.

UAE발 인천행 민항기는 1일 1회 운항할 계획이라고 덧붙였습니다.

조 장관은 UAE에서 뜨는 전세기도 준비하는 상황이라고 밝혔습니다.

애초 오만 무스카트로 전세기를 보내려고 검토했지만, UAE 측에서 대한항공 전세기를 받아주기로 한 덕분에 계획을 수정해 UAE로 전세기를 왕복시키려고 한다고 말했습니다.

조 장관은 "(중동의) 전체 우리 국민 2만여 명 중에 귀국을 희망하는 분들을 지금 파악하고 있다"며 "정확한 숫자는 아직 잘 모르겠지만, 전세기를 띄워야 할 필요가 있을 정도로 충분히 많다"고 말했습니다.

또 "장기체류자들은 연락망이 구축돼 있었고, 단기 여행객들과도 전부 연락하는 데 성공했다"며 "전세기가 들어갔을 때 예를 들어 먼저 타는 우선순위를 포함해 종합적인 대책을 논의하고 있다"고 덧붙였습니다.

(사진=연합뉴스)
