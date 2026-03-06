이 대통령 "마약·부동산·주가 조작 등 7대 비정상 정상화 속도"

▲ 이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.
이재명 대통령은 오늘(6일) 마약범죄·공직부패·보이스피싱· 부동산 불법 행위·고액 악성 세금체납·주가조작·중대재해 등을 '7대 비정상'으로 규정하고 이를 근절하기 위한 대책 마련을 강조했습니다.
이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 "외부에서 몰려오는 위기의 파고를 넘어서려면 우리 사회 내부에 존재하는 비정상적인 요소를 정상화하는 노력이 뒷받침돼야 한다"며 이같이 밝혔습니다.
특히 이 대통령은 "부당한 이득을 취하려다가 걸리면 회생이 불가능할 정도로 경제적인 손실을 본다는 인식, 또 패가망신할 수도 있다는 인식이 자리를 잡도록 해야 한다"며 " 필요하다면 관련 제도 정비도 서둘러야 한다"고 주문했습니다.
동시에 "제도 자체는 상당히 잘 정비돼 있더라도, 그 정비된 제도들이 제대로 혹은 충분히 작동하지 않는 경우가 많다"며 "기존 제도들이 철저히 집행되도록 해달라"고 당부했습니다.
(사진=연합뉴스)
