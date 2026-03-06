뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

지난해 성인 독서율 38.5%로 최저…20대는 반등

김경희 기자
작성 2026.03.06 11:17 조회수
지난해 성인 독서율 38.5%로 최저…20대는 반등
▲ 독서 자료화면

지난해 우리나라 성인 10명 가운데 6명 이상이 1년 동안 책을 단 한 권도 읽지 않으면서 독서율은 사상 최저치를 찍었지만, 20대의 독서율은 다소 높아진 걸로 나타났습니다.

문화체육관광부는 2024년 9월부터 2025년 8월까지 성인 5천 명과 학생 2천4백 명을 대상으로 조사한 2025 국민 독서실태 보고서를 발표했습니다.

지난 1년 동안 교과서나 수험서, 만화, 잡지를 제외한 일반 도서를 종이책, 전자책, 오디오북으로 1권 이상 읽은 종합 독서율은 성인 38.5%, 학생 94.6%로 나타났습니다.

지난 2023년에 비해 성인은 4.5%포인트, 학생은 1.2% 포인트 감소했습니다.

지난 1994년부터 격년으로 독서실태조사를 실시한 이래 가장 낮은 수치입니다.

하지만 20대의 독서율은 75.3%로, 유일하게 2023년 조사보다 0.8% 포인트 증가했습니다.

최근 도서전 방문이나 야외 독서, 필사나 교환 독서 등이 유행하면서 청년층의 독서율이 높아진 걸로 분석됩니다.

국민 독서율 추이 (사진=문화체육관광부 제공, 연합뉴스)

매체별로는 20대의 전자책 독서율이 59.4%로 종이책 독서율 45.1%를 크게 웃돌아 청년층을 중심으로 디지털 독서 시대가 본격화되고 있음을 보여줬습니다.

오디오북의 경우에도 60대 미만 모든 연령대에서 독서율이 상승했습니다.

문체부는 책은 인공지능 시대에 생각하는 힘을 길러주는 소중한 자산인 만큼, 올 한 해 책 읽는 대한민국 독서 캠페인을 통해 국민이 일상에서 다양한 독서활동에 참여하도록 뒷받침해 나가겠다고 밝혔습니다.

이를 위해 지역 서점에서 생애주기별 독서 프로그램을 새롭게 추진하고, 독서경영 우수직장에 대해 직장 문고와 독서 모임에 대한 지원을 확대하며, 지역 곳곳에서 여행, 여가 활동과 연계해 독서 문화를 확산하는 데 힘쓰겠다고 밝혔습니다.

(사진=문화체육관광부 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김경희 기자 사진
김경희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지