중동 화염 일주일째…미 "작전 다음 단계로" 이란 "협상 없다"

▲ 5일 이스라엘 상공에서 목격된 이란 미사일

미국과 이스라엘, 이란이 6일(현지시간) 중동 곳곳에서 일주일째 전쟁을 이어가고 있습니다.미국과 이스라엘은 군사작전이 '다음 단계'로 진입했다고 공표하며 일각에서 제기된 군수 물량 우려를 부인하고 작전을 지속하겠다고 밝혔습니다.이란 역시 미국과의 협상 가능성을 공식 부인하며 공격 대상을 확대하는 등, 역내 상황은 전면적인 확전 양상을 보이고 있습니다.피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관은 5일(현지시간) 플로리다주 맥딜 공군기지에서 진행한 기자회견에서 "우리의 탄약은 가득 차 있으며, 우리의 의지는 철통같다"고 말했습니다.그는 "방어 및 공격 무기 비축량은 우리가 필요한 만큼 작전을 지속할 수 있게 한다"며 "우리의 시간표는 우리만이 통제한다는 의미"라고 강조했습니다.미군은 이란과의 전투에서 우위를 점하면서 작전이 다음 단계로 전환하고 있다고 주장했습니다.중동 지역 미군을 총괄하는 중부사령부(CENTCOM)는 2차 세계대전 당시 항공모함 크기와 맞먹는 대규모 드론 운반선을 포함해 30척 이상의 이란 선박을 파괴했다고 발표했습니다.이와 함께 이란의 탄도미사일 공격은 전쟁 첫날과 비교해 90% 감소했으며, 드론 공격은 83% 감소했다고 언급했습니다.브래드 쿠퍼 중부사령관은 "작전이 다음 단계로 전환함에 따라, 우리는 이란의 미래 미사일 생산 능력을 체계적으로 해체할 것"이라고 밝혔습니다.이는 단순히 이란의 미사일 전력을 타격하는 데에만 그치지 않고, 이란의 무기 재건 역량과 미래 미사일 생산 기반 자체를 완전히 파괴하겠다는 취지로 풀이됩니다.에얄 자미르 이스라엘군 참모총장 역시 성명에서 군사작전이 '다음 단계'로 진입했다고 선언했습니다.그는 "이 단계에서 이란 정권과 그 정권의 군사적 역량을 더욱 해체할 것이며, 아직 공개하지 않은 추가적인 놀라운 작전들이 준비되어 있다"고 말했습니다.이스라엘군은 이날까지 이란 군 시설에 대한 공습을 통해 탄도미사일 발사대의 60% 이상, 방공망의 80% 이상을 무력화했다고 밝혔습니다.동시에 이스라엘은 이란을 도와 자국을 공격 중인 레바논 무장정파 헤즈볼라 기반시설을 겨냥해 베이루트 남부 다히예 지역을 타격했다고 AFP통신 등이 보도했습니다.미국과 이스라엘의 공격으로 사망한 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이에 대해서는 "국제법상 합법적인 군사 표적"이라며 작전의 정당성을 재차 강조했습니다.이란은 미국과의 협상 가능성을 전면 부인하며 이스라엘과 중동 내 미국 관련 시설을 겨냥한 공습으로 반격을 이어갔습니다.아바스 아라그치 이란 외무장관은 미 NBC방송과의 화상 인터뷰에서 "우리는 휴전을 요청하고 있지 않다"며 "우리는 미국과 협상해야 할 어떤 이유도 보지 못하고 있다"고 말했습니다.이란은 이날 이스라엘과 걸프 국가의 미국 시설을 겨냥한 20번째 일제 공격을 단행했다고 외신들이 전했습니다.이스라엘 최대 도시인 텔아비브에서는 한때 미사일 경보에 따른 주민 대피령이 발령되기도 했습니다.이라크 쿠르디스탄 도후크 지역에서는 미국 HKN에너지가 운영하는 사르상 유전이 드론 공격을 받았습니다.이로 인해 유전 내 전력 장치가 폭발해 화재가 발생했으며, 선제적 예방 조치로 하루 약 3만배럴 규모의 석유 생산이 중단됐다고 쿠르디스탄 지역 당국이 전했습니다.아직 공격 주체는 명확히 밝혀지지 않았으나, 현지 당국자들은 이란과 연계한 이라크 민병대를 배후로 지목하고 있습니다.이는 이란 측의 보복 타격 범위가 기존 미군 기지에서 미국의 에너지 이권 시설로까지 확대됐음을 시사한다고 로이터통신은 전했습니다.미군이 주둔한 아랍에미리트(UAE) 알 다프라 공군기지 인근에서는 드론 파편으로 6명의 부상자가 발생하고 에너지 시설에 화재가 발생했습니다.카타르 도하의 미국 대사관 인근지역에서도 대피령이 내려진 뒤 미사일이 날아들었습니다.이란은 코카서스에 위치한 아제르바이잔 민간 시설까지 드론을 발사하여 4명의 부상자를 냈으며, 아제르바이잔은 보복을 경고했습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 이란에 거듭 항복할 것을 종용했습니다.그는 5일(현지시간) 2025 메이저리그사커(MLS) 우승팀을 백악관으로 초청한 자리에서 이란 군경을 향해 거듭 무기를 내려놓고 항복할 것을 촉구하고는 "지금이 바로 이란 국민을 위해 일어설 때이며, 여러분의 나라를 되찾는 데 도움을 줄 때"라고 말했습니다.트럼프는 또 "이란의 훨씬 더 나은 미래가 지금 시작되고 있다"면서 "미국은 향후 이란을 누가 이끌든 이란이 미국이나 (중동의) 이웃 나라들, 이스라엘, 그 누구에게도 위협이 되지 않도록 할 것"이라고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)