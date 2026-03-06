"제 아내를 위해 죽어주세요" 남편의 호소, 무슨 일? [현장영상]

지난달 ‘삶이 얼마 남지 않은 아내에게 죽어주실 분을 구한다’는 게시글이 올라왔습니다. 글이 올라온 곳은 게임 커뮤니티로, 글을 올린 사람은 시한부 아내를 둔 남편이었습니다.



사연인즉슨, 시한부 판정을 받기 전 게임을 좋아했던 아내에게 게임 속에서 멋진 승리를 하는 추억을 선물하고 싶다며 함께할 유저들을 모집한 거였습니다.



사연에 감동 받은 99명의 유저들은 아내가 승리할 수 있도록 게임 속에서 일부러 ‘킬’을 내주며 아내에게 인생 최고의 게임을 선사했습니다.



