뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"제 아내를 위해 죽어주세요" 남편의 호소, 무슨 일? [현장영상]

작성 2026.03.06 18:06 수정 2026.03.06 18:10 조회수
PIP 닫기
지난달 ‘삶이 얼마 남지 않은 아내에게 죽어주실 분을 구한다’는 게시글이 올라왔습니다. 글이 올라온 곳은 게임 커뮤니티로, 글을 올린 사람은 시한부 아내를 둔 남편이었습니다. 

사연인즉슨, 시한부 판정을 받기 전 게임을 좋아했던 아내에게 게임 속에서 멋진 승리를 하는 추억을 선물하고 싶다며 함께할 유저들을 모집한 거였습니다.

사연에 감동 받은 99명의 유저들은 아내가 승리할 수 있도록 게임 속에서 일부러 ‘킬’을 내주며 아내에게 인생 최고의 게임을 선사했습니다.

(취재: 이문수 / 구성: 양현이 / 영상편집: 김혜주 / 디자인: 양혜민 / 제작: 모닝와이드 3부)








 
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지