"중 억만장자 1천110명으로 미 제쳐"…AI산업 발전이 동력

▲ 중국 AI기업 미니맥스의 옌쥔제 CEO

AI 즉 인공지능 산업 발전 덕에 올해 중국의 억만장자 수가 미국보다 많은 것으로 집계됐다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 보도했습니다.신문은 오늘(6일) '중국판 포브스'로 불리는 후룬(胡潤) 리포트를 인용했는데, 후룬은 주식·부동산·차량·예술품 등 개인 순자산 미화 10억 달러, 우리 돈 1조 4천760억 원 이상 보유자를 억만장자로 평가했습니다.후룬은 전날 발표한 연례보고서에서 전 세계 억만장자를 4천20명으로 집계했으며, 이 가운데 중국은 1천110명을 차지했습니다.중국은 올해 287명을 새로 후룬 집계 억만장자에 올렸습니다.AI 기업 미니맥스의 옌쥔제 최고경영자(CEO)가 36억 달러, 류더빙 지식아틀라스 테크놀로지(즈푸) 창업자가 12억 달러의 자산을 보유한 것으로 확인돼 억만장자에 포함됐습니다.루퍼트 후거워프 후룬리포트 회장 겸 발행인은 "경제력의 집중 현상이 계속되고 있다"며 "중국이 AI가 주도하는 세계 증시 급등으로 세계에서 가장 많은 억만장자를 기록하고 있다"고 전했습니다.미국의 억만장자는 1천 명으로 2위였으며, 인도(308명)와 독일(171명)이 뒤를 이었습니다.개인별로 보면 스페이스X·테슬라의 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 1위(7천920억 달러)를 차지했으며 아마존의 제프 베이조스 CEO가 2위(3천억 달러), 알파벳의 래리 페이지 CEO가 3위(2천810억 달러)에 올랐습니다.이들은 모두 미국의 부호였습니다.후룬리포트는 올해 집계된 억만장자 가운데 114명이 AI 기업 출신이며, 이 가운데 46명은 새로 억만장자에 진입했다면서 이는 AI가 억만장자를 배출하는 분야라는 사실을 보여준다고 지적했습니다.아울러 중국의 억만장자 가운데 4분의 3은 10년 전에는 후룬리포트 명단에 없었던 인물들로, 중국이 반도체 자급자족 정책을 펴면서 반도체 산업 분야 기업인들이 다수 진입한 점이 눈여겨볼 대목이라고 덧붙였습니다.후거워프 발행인은 "오늘날 돈 버는 방식은 10년 전과는 완전히 다르다"고 평가했습니다.도시별 억만장자는 미국 뉴욕이 146명으로 가장 많고 중국 선전이 132명으로 2위로 부상했으며, 상하이·베이징·런던·홍콩이 뒤를 이었다고 후룬리포트는 집계했습니다.(사진=홍콩 SCMP 캡처, 연합뉴스)