로이터 "중, 이란과 석유·가스 선박 호르무즈 안전 통행 협의 중"

▲ 호르무즈 해협

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 핵심 원유 수송로인 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄된 가운데 중국이 에너지 운반선의 해협 안전통행을 이란과 논의하고 있다고 보도했습니다.로이터는 현지 시간 5일 외교 소식통 세 명을 인용해 중동 원유와 카타르산 액화천연가스(LNG)를 운반하는 선박들이 호르무즈 해협을 안전하게 통과할 수 있도록 중국이 이란과 협의 중이라고 전했습니다.보도에 협의 대상 선박의 국적에 대해서는 구체적으로 언급되지 않았지만 중국은 자국 선박에 대한 안전을 요구하는 것으로 보입니다.이란의 우방이자 중동 원유 의존도가 높은 중국은 호르무즈 해협 항행을 마비시킨 이란의 조치에 불만을 갖고 있으며, 에너지 운반선의 안전한 통행을 허용하라고 이란에 압박을 가하고 있다고 소식통들은 전했습니다.로이터는 선박 추적 데이터를 인용해 '아이언 메이든'이라는 선박이 '중국 소유'로 신호를 바꾼 뒤 전날 밤사이 호르무즈 해협을 통과했다고 전했습니다.또 한 설탕업계 전문가는 로이터와의 인터뷰에서 일부 선박이 현재 호르무즈 해협을 통과하고 있으며 해당 선박은 모두 중국이나 이란 소유라는 중동 설탕업체 경영진들의 말을 전했습니다.이란은 앞서 지난 1일 호르무즈 해협을 봉쇄하면서 미국, 이스라엘, 유럽 국가나 그 동맹국에 속한 선박은 해협 통과를 허용하지 않겠다고 밝혔지만 중국은 언급하지 않았다고 로이터는 지적했습니다.호르무즈 해협은 중동과 아시아를 잇는 핵심 해상 수송로로 전 세계 석유·LNG 공급의 약 25%가 이곳을 통과합니다.세계 최대 원유 수입국인 중국은 석유의 약 45%를 호르무즈 해협을 통해 수입합니다.호르무즈 해협이 막혀 에너지 수급 우려가 커지자 중국 정부는 자국 주요 정유사에 디젤과 휘발유 등 정제 석유제품 수출을 일시 중단하라는 구두지시를 내렸다고 전날 블룸버그통신이 보도한 바 있습니다.