"관객으로 들어가 백성으로 나와"…'천만' 앞둔 장항준 감독이 감동한 후기(일문입답)

데뷔 24년 만에 '천만 감독' 타이틀을 달게 된 '왕과 사는 남자'의 장항준 감독이 관객들에게 감사 인사를 전했다.6일 투자배급사 쇼박스가 공개한 서면 인터뷰에서 장항준 감독은 "감사한 마음으로 하루를 보내고 있다"면서 흥행에 대한 기쁨을 드러냈다.향후 계획에 대해서는 "차기작을 검토하고 있다"고 밝혔으며, 동시에 집행위원장으로 활동하고 있는 제천국제음악영화제 준비에도 박차를 가할 예정이라고 알렸다.'왕과 사는 남자'는 개봉 27일 만에 전국 900만 관객을 돌파했고 오늘(6일)까지 누적 관객 977만 명을 기록 중이다. 이변이 없는 한 이번 주말께 천만 관객을 돌파할 것으로 보인다.요즘에는 계속 영화를 보고 있고, 다음 작품도 검토하고 있다.그리고 많은 분들께 축하 연락을 받아 감사한 마음으로 하루 종일 답장을 보내고 있다.한 번도 상상해 본 적이 없는 상황이고. 저와 저희 가족들 모두 기쁘면서도 조심스러운 마음이다.이렇게 좋은 일이 있으면, 반대의 일도 있을 것 같다는 생각이 들어 모든 게 조금 조심스러워진다.기존 나약하다는 이미지가 있었던 단종이 단순히 나약한 인물이 아니라, 점차 성장해 가는 강단 있는 모습들과 한 인간으로 살려고 하는 모습들에 많은 분들이 감동을 받으셨던 게 아닐까 생각한다.잘 모르는 한국의 역사지만, 한국이든 외국이든 우리나라 말로 하면 '의의(意義)'라고 하는 가치가 있다. 우리가 어느 순간부터 너무 의의라는 것, 나의 이익을 버리고 옳은 일을 한다는 것에 대한 생각이 많이 사라지고 계산적으로 살아가고 있지 않았나? 과거 사람들이 지키고자 했던 의의라는 것에 대해서 한번 생각해 보셨으면 좋겠다.워낙 좋은 말씀을 많이 해주셨다. 제일 인상 깊었던 건 '관객으로 들어가서 백성으로 나온다'라는 평이 인상적이었다. 그리고 '역사의 빈틈을 온기로 채웠다'라는 말도 좋고 감사했다.우리가 아무리 살기가 팍팍하고, 계산적으로 산다고 하더라도 우리 마음속에 각자 지키고자 하는 것들이 있으리라 생각한다. '나는 무엇일까', '나의 의의는 무엇인가', '내가 지켜야 될 최소한의 도덕적 마지노선은 어디인가' 그런 것들을 한번 생각해 볼 수 있었으면 좋겠다.지금 검토하고 있는 작품들 중에서 차기작을 준비할 예정이다. 그리고 9월, 제천국제음악영화제를 잘 진행하기 위해, 영화제 준비로 바쁠 것 같다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)