북한도 눈독 들이는 '벌떼 드론' 작전…쏟아 부으면 '3축 체계'도 감당불가

이란이 저가 드론 수천 대를 대량 투입해 이웃 걸프 국가의 요격 미사일을 소진시키는 이른바 '벌떼 드론' 전술로 전쟁 장기화를 노리는 가운데, 이미 러시아 파병을 통해 드론 중심 현대전을 경험한 북한이 이 전술을 도입한다면 한국 방공망에 과부하가 걸릴 거란 우려가 제기됩니다.



이란의 샤헤드 드론은 대당 3만 달러인 반면, 이를 요격하는 패트리엇 미사일은 1기에 1350만 달러가 들어갑니다.



드론 제조사 드라간 플라이 캐머런 첼 CEO는 미 폭스뉴스에 "이란이 드론만으로 전쟁에서 이길 순 없겠지만, 전쟁을 질질 끌며 상대국에 정치적 압력을 가할 '비대칭 전력'은 갖고 있다"고 말했습니다.



북한도 이미 상당수 드론을 확보하고, 성능 개선에 나서고 있는 것으로 알려졌습니다.



미 전략문제연구소의 조셉 버뮤데즈 연구원에 따르면 북한은 1990년대부터 30년 이상 드론을 개발·생산해 왔습니다.



김정은 북한 국무위원장은 직접 자폭 드론 시험 등을 참관하며 AI 기능을 탑재한 신형 드론 개발을 독려하고 있습니다.



이 때문에 국방 분야 일각에서는 북한의 핵·미사일 발사를 탐지해 다층적 요격 체계로 제거하는 걸 기본 개념으로 설계된 방어망 '한국형 3축 체계'도 대대적 개편이 불가피하다고 보고 있습니다.



북한의 '벌떼 드론'을 추격할 '요격 드론'이나 드론을 교란시켜 격추하는 전자전, 사이버전 수단도 충분히 갖춰야 한다는 겁니다.



일례로 미국과 걸프 국가들은 이란의 드론 공격에 대응하기 위해 수천 달러 수준의 우크라이나 '요격 드론' 도입을 검토하는 것으로 알려졌습니다.



시속 250㎞로 비행하는 이 요격 드론은 시속 185㎞ 수준인 이란제 샤헤드 드론을 추격해 격추할 수 있습니다.



