서울 주유소 기름값 1천900원대 진입…경유 가격, 휘발유 추월

유영규 기자
작성 2026.03.06 10:18 조회수
정부가 국제유가 상승 국면을 틈탄 가격 담합이나 매점매석 등 불법 행위에 대해 엄정 단속에 나서겠다고 밝힌 가운데 서울 휘발유와 경유 가격이 1천900원대를 넘어섰습니다.

오늘(6일) 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 오늘 오전 9시 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 L당 1천856.3원으로 전날보다 22.0원 상승했습니다.

경유 가격은 더 큰 폭으로 상승하며 휘발유 가격을 제쳤습니다.

전국 평균 경유 가격은 하루 만에 33.4원이 오른 1천863.7원을 기록했습니다.

특히 전국에서 유가가 가장 높은 서울의 경우 휘발유와 경유 가격이 모두 1천900원 선을 넘겼습니다.

서울의 평균 휘발유 가격은 전날보다 27.5원 오른 1천916.5원, 경유 가격은 38.9원 상승한 1천934.1원입니다.

서울 휘발유 가격이 1천900원을 넘어선 것은 2022년 8월 초 이후 약 3년 7개월 만이며, 경유 가격이 1천900원을 넘어선 것은 2022년 12월 초 이후 약 3년 3개월 만입니다.

(사진=연합뉴스)
