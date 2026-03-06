뉴스
반포대교 추락 운전자 송치…마약류관리법 위반

안희재 기자
작성 2026.03.06 10:18 조회수
반포대교 추락 운전자 송치…마약류관리법 위반
▲ 포르쉐 추락 장면이 촬영된 블랙박스 영상

약에 취한 상태로 반포대교를 달리다 한강 둔치로 추락한 혐의를 받는 운전자가 검찰에 넘겨졌습니다.

서울 용산경찰서는 마약류관리법 위반 혐의 등으로 30대 여성 A 씨를 구속 송치했다고 오늘(6일) 밝혔습니다.

A 씨는 지난달 25일 저녁 8시 40분쯤 포르쉐 SUV를 몰고 반포대교를 달리다 난간을 뚫고 잠수교 근처 한강 둔치로 떨어졌습니다.

경찰은 추락한 A 씨의 차에서 프로포폴 빈 병과 약물이 채워진 일회용 주사기, 의료용 관 등을 다수 발견하고 불법 처방 여부를 집중 조사했습니다.

지난 2일에는 A 씨가 운영하는 병원 마케팅 대행업체와 사업 관계인 한 병원 직원이 자진 출석해 자신이 약물을 건넸다고 진술하기도 했습니다.

추락 과정에서 A 씨의 차가 덮친 벤츠 운전자 40대 남성이 경상을 입으면서 위험운전치상 혐의도 적용됐습니다.

경찰은 A 씨의 도로교통법상 약물운전 혐의와 위험운전치상 혐의를 추가 조사한 뒤 별도 송치할 예정입니다.

(사진=독자 제공, 연합뉴스)
안희재 기자 사진
