흥행핑의 귀환…'사랑의 하츄핑2', 로미와 하츄핑의 모험

인기 애니메이션 '사랑의 하츄핑'의 두 번째 이야기, 영화 '사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설'이 올여름 개봉한다.



'사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설'은 고래가 품은 보석의 비밀을 찾아 바다로 떠난 로미와 하츄핑의 기적 같은 모험을 그린 판타지 애니메이션 영화.



2024년 여름에 개봉한 영화 '사랑의 하츄핑'은 '대세핑', '흥행핑' 등 다양한 신조어를 탄생시키며 하나의 문화로 자리 잡아 124만 관객을 동원한 바 있다. 역대 대한민국 애니메이션 영화 흥행 TOP3에 오른 '사랑의 하츄핑'이 '로미와 하츄핑의 첫 만남'을 통해 운명과 우정의 시작을 그렸다면 영화 '사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설'은 더욱 확장된 세계관과 스케일로 돌아올 예정이다. 많은 사랑을 받았던 작품의 두 번째 이야기인 만큼 2026년 여름 극장가에 핑크 빛에 이어 블루 빛깔까지 스며들 예정이다



개봉 확정과 동시에 공개된 런칭 아트는 깊고 푸른 바다 협곡을 배경으로, 거대한 고래가 신비로운 빛을 품은 채 유영하는 장면을 담아 시선을 압도한다. 빛이 쏟아지는 바닷속 아래에는 위를 올려다보는 로미와 하츄핑의 실루엣이 더해져 두 번째 이야기의 시작을 암시한다. 특히 3월 6일(금) 하츄핑의 생일을 기념해 공개된 첫 비주얼인 만큼 이번 작품 역시 팬들에게 더욱 특별한 선물이 될 전망이다.



'사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설'은 '캐치! 티니핑', '미니특공대', '미라큘러스', '메탈카드봇', '위시캣' 등 다수의 글로벌 IP를 기반으로 견고한 팬덤을 구축해 온 SAMG엔터가 선보이는 최신작이다. 2026년 여름 극장에서 공개될 예정이다.







