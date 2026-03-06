갤럭시 S26 사전 판매 135만 대…S시리즈 '역대 최다' 기록

▲ 갤럭시 S26 시리즈

삼성전자가 새 플래그십 스마트폰 갤럭시 S26의 국내 사전 판매 결과 판매량이 일주일간 135만대로 갤럭시 S 시리즈 사전 판매 중 최다를 기록했다고 6일 밝혔습니다.직전까지의 갤럭시 S 시리즈 최다 사전 판매 기록은 전작인 S25 시리즈로 11일간 진행한 사전 판매에서 130만 대를 기록한 바 있습니다.S26 시리즈에서도 최고급 모델인 울트라 판매 비중이 70%로 고급 모델 선호 현상이 이어졌습니다.갤럭시 S26 울트라의 사전 판매량 역시 역대 울트라 모델 중 가장 많았습니다.색상별로는 울트라와 일반 모델에서 화이트, 블랙 비중이 높았고 플러스 모델에서는 블랙, 코발트 바이올렛이 인기를 끌었습니다.삼성전자는 삼성닷컴에서 갤럭시 S26 시리즈를 사전 구매한 고객 중 30% 이상이 '뉴 갤럭시 AI 구독클럽'에 가입했다고 밝혔습니다.S26 시리즈를 자급제로 구매했을 때 가입할 수 있는 구독클럽은 올해부터 삼성케어플러스 보장 항목에 사이버 금융범죄 및 인터넷 직거래·쇼핑몰 사기 피해 보상을 추가했습니다.또, 기존 스마트폰 파손 보장에 분실 보장까지 더한 3년형 상품을 도입했습니다.통신 3사는 사전 예약을 바탕으로 이날부터 갤럭시 S26 개통을 시작했습니다.SKT는 갤럭시 S26 시리즈 사전 예약 고객이 전작인 S25 대비 증가했다며 특히 프리미엄 모델인 갤럭시 S26 울트라의 증가세가 두드러졌다고 밝혔습니다.SKT에서 S26 울트라를 사전 예약한 비중은 70%로 S25 당시의 60%보다 높아졌습니다.사전 예약이 진행된 지난달 28일부터 이달 5일까지 T팩토리 팝업스토어 방문객은 전주 대비 2배 이상 급증하며 갤럭시 신제품에 대한 높은 관심을 입증했다고 SKT는 전했습니다.KT에서도 사전 예약자 수가 전작 대비 증가했습니다.KT는 프라이버시 디스플레이와 강화된 카메라 성능으로 주목받은 울트라 모델이 전체 예약의 약 70%를 차지했다고 밝혔습니다.KT는 사전 예약 구매 혜택 중 하나인 '더블 스토리지'(저장용량 2배 혜택)와 자사가 새롭게 선보인 '기기 하나 더' 혜택이 높은 선호도를 끌어냈다고 분석했습니다.LG유플러스에서도 갤럭시 S26 울트라를 선택한 사전 예약자는 전체의 약 70%를 차지했습니다.제품별 인기 색상은 갤럭시 S26 울트라의 경우 코발트 바이올렛과 블랙, 갤럭시 S26 플러스 모델은 블랙, 일반 모델은 화이트였습니다.S26 시리즈를 사전 예약을 하지 않고 구매할 수 있는 국내 공식 출시일은 11일입니다.삼성전자와 통신 3사는 갤럭시 S26 시리즈 구매자를 대상으로 각종 혜택과 프로모션을 제공 중입니다.(사진=삼성전자 제공, 연합뉴스)