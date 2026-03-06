교회 신도 잇따른 사망, 끝나지 않은 '휴거'의 진실은…'그알' 추적

SBS '그것이 알고 싶다'(이하 '그알')가 사라진 한 여성의 행방을 추적하는 과정에서 마주한 석연치 않은 죽음들의 비밀을 파헤친다.



오는 7일 방송될 '그알'은 '어린양들의 죽음-끝나지 않은 휴거의 설계자는 누구인가'라는 부제로 사건을 추적한다.



지난해 봄, 갑자기 연락이 끊겼다는 여동생 이미경(가명, 당시 61세) 씨. 전화도 받지 않고 아들과 함께 살던 집에 찾아가도 만날 수 없었다고 한다. 미경 씨 아들 또한 연락이 되지 않아 불안해하던 형제들에게 몇 달 뒤 의문의 전화가 걸려왔다.



신원을 밝힐 수 없다는 인물은 지난해 9월 미경 씨가 사망한 것 같다는 청천벽력 같은 소식을 전해왔다. 자세한 사정을 묻자 보복당할까 두렵다며 더 이상의 언급을 꺼렸다는 익명의 통화자. 그는 누구이며, 미경 씨에겐 대체 무슨 일이 생긴 걸까.



미경 씨 형제들이 주민센터에 찾아갔지만, 직계 가족이 아니라는 이유로 생사 확인은 불가능한 상황. 경찰 또한 범죄 연관성이 보이지 않는다며 실종 신고를 접수해주지 않았다고 한다. 애태우며 미경 씨의 행방을 추적하던 그때, '그알' 제작진에게 제보가 도착했다.



제보자는 미경 씨가 서울의 A교회에 다니고 있었는데, 미경 씨 외에도 30대에서 50대까지 비교적 젊은 나이의 신도 여러 명이 잇따라 병에 걸려 사망했다고 주장했다. 놀라운 건, 그들이 숨진 이유가 A교회에서 병원 치료를 받지 못하게 했기 때문이라는 것이다.



신도들의 병원 치료를 금기시했다고 지목된 인물은 A교회 초대 목사의 딸이자, 성가대 지휘자인 오유미(가명) 씨. 그는 "이미경(가명) 씨가 왜 갑자기 다리를 못 썼어? 마귀가 그 죄를 끄집어냈거든"이라 말했다고 한다. 마귀가 이미경 씨의 죄를 끄집어내 그녀가 다리를 못 쓰게 됐다는 오 씨의 말은 무슨 뜻일까. 또 이미경 씨가 지은 죄는 대체 무얼 말하는 걸까.



한편 A교회가 1992년 대한민국을 떠들썩하게 했던 휴거(携擧)를 계속해서 믿고 있다는 의혹도 제기됐다. 수십 년간 A교회에 다니다 뒤늦게 가족과 친구의 죽음을 목격하고 이탈했다는 신도들은 A교회의 비밀을 증언했다.



A교회에서 일어나고 있는 휴거 및 치료 거부로 인한 죽음을 둘러싼 의혹의 진실을 파헤칠' 그알'은 오는 7일 밤 11시 10분에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)