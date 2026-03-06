미국 국방부, 앤트로픽에 '공급망 위험 기업' 공식 통보

▲ 피트 헤그세스 미 국방부 장관과 다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자

미국 국방부(전쟁부)가 인공지능(AI) 모델 개발사 앤트로픽을 '공급망 위험' 기업으로 지정한 사실을 공식 통보한 것으로 나타났습니다.미 국방부 고위 당국자는 "앤트로픽에 공급망 위험 기업으로 간주됐음을 공식 통보했다"며 "이는 즉시 발효된다"고 밝혔다고 블룸버그 통신과 월스트리트저널(WSJ) 등이 5일(현지시간) 보도했습니다.이 당국자는 "처음부터 이 문제는 군이 합법적인 모든 목적으로 기술을 활용할 수 있어야 한다는 하나의 근본 원칙에 관한 것이었다"며 "군은 공급업체가 핵심 역량의 합법적 사용을 제한함으로써 지휘 체계에 개입해 전투원들을 위험에 빠뜨리는 일을 용납하지 않을 것"이라고 말했습니다.다만, 이 당국자는 국방부가 언제, 어떤 방식으로 앤트로픽에 이처럼 통보했는지는 언급하지 않았습니다.공급망 위험 기업으로 지정되면 국방부뿐 아니라 국방부와 계약을 맺은 방산업체 등도 군에 제공하는 서비스에 앤트로픽의 제품이 사용되지 않았다는 사실을 인증해야 합니다.이 같은 조치는 전통적으로 적대국 기업 등에 적용해온 것으로, 미국 기업이 공급망 위험으로 지정된 사례가 알려진 것은 이번이 처음입니다.조지타운대 안보·신기술센터의 로런 칸 수석연구분석가는 앤트로픽의 AI 모델 '클로드'를 "우수한 역량"이라고 평가하면서 시스템에서 이를 제거하는 작업에 대해 "관련자 모두에게 고통스러운 일이 될 것"이라고 지적했습니다.실제로 국방부는 앤트로픽의 퇴출 발표 이후 진행한 이란 공습 등 군사작전에서 여전히 클로드를 사용하고 있는 것으로 알려졌습니다.앤트로픽은 앞서 국방부의 공급망 위험 지정을 예고하자 이에 맞서 법적 대응을 하겠다고 밝힌 바 있습니다.앤트로픽은 대규모 국내 감시와 자율 무기 등에 자사 AI 모델을 쓰지 않으리라는 것을 보장해달라고 요구하면서 국방부와 갈등을 빚어왔습니다.