브리트니 스피어스, 음주·약물 운전 혐의 체포…"변명 여지 없는 유감스러운 사건"

미국 팝스타 브리트니 스피어스(44)가 음주운전(DUI) 혐의로 체포됐다.



미국 NBC뉴스 등 현지 매체에 따르면 스피어스는 지난 4일(현지시간) 밤 남부 캘리포니아에서 캘리포니아 고속도로순찰대에 의해 체포됐다. 벤투라 카운티 교도소 기록에 따르면 스피어스는 현지시간 오후 9시 30분경 체포됐으며 다음 날 풀려났다.



이번 사건은 고속도로에서 난폭 운전을 하는 차량이 있다는 신고가 접수되면서 시작됐다. 경찰은 해당 차량을 확인한 뒤 고속도로 출구에서 차량을 세웠고 운전자가 스피어스임을 확인했다. 캘리포니아 고속도로순찰대는 스피어스가 음주 또는 약물로 인한 운전 능력 저하 징후를 보였다고 밝혔다.



스피어스는 현장에서 일련의 음주·약물 상태 확인을 위한 현장 검사를 받은 뒤 알코올과 약물 영향 하 운전(DUI) 혐의로 체포돼 벤투라 카운티 메인 교도소에 수감됐다. 현재 사건은 조사가 진행 중이며 화학 검사 결과는 아직 나오지 않은 상태다. 스피어스는 체포 다음 날 오전 6시경 석방된 것으로 알려졌다.



스피어스 측 대변인은 NBC뉴스에 "이번 일은 매우 유감스러운 사건이며 변명의 여지가 없다"며 "브리트니는 법을 준수하고 필요한 조치를 취할 것이며 이번 일을 계기로 삶에 필요한 변화를 만들기를 바란다"고 밝혔다.



한편 스피어스는 전 남편 케빈 페더라인과 사이에서 두 아들을 두고 있다. 스피어스는 2000년대 초 정신 건강 문제 이후 13년 동안 아버지가 재산과 개인 생활을 관리하는 후견인 제도 아래 있었으며 2021년 법원 결정으로 해당 제도에서 벗어났다. 최근에는 자신의 음악 카탈로그 권리를 약 2억 달러(약 2600억 원)에 출판사 프라이머리 웨이브에 매각한 것으로 전해졌다.



스피어스는 오는 5월 4일 법원에 출석할 예정이다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)