이 대통령 "악덕 기업에 '콩 심은데 콩' 진리 깨우치게"…유가 담합 경고

유영규 기자
작성 2026.03.06 09:20 조회수
이 대통령 "악덕 기업에 '콩 심은데 콩' 진리 깨우치게"…유가 담합 경고
▲ 이재명 대통령

이재명 대통령은 오늘(6일) 정유업계의 기름값 담합 가능성을 겨냥해 "담합 가격조작은 대국민 중대범죄"라며 "그 대가가 얼마나 큰지 곧 알게 될 것"이라고 경고했습니다.

이 대통령은 오늘 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 전날 국무회의에서 유류 최고가 지정제를 지시하면서 정유업계에 긴장감이 번지고 있다는 취지의 기사를 링크하며 이같이 말했습니다.

미국의 이란 공격에 따른 중동 정세 불안으로 유가 폭등 우려가 커지는 상황에서 시장을 교란하는 불공정 행위를 엄단하겠다는 의지를 거듭 강조한 것으로 풀이됩니다.

이재명 대통령 엑스 (사진=이재명 대통령 엑스 캡처, 연합뉴스)

이 대통령은 "일부 기업들이 범법 행위로 큰돈을 벌며 국민에게 고통을 가하고도 정부 관리나 정치권과 유착해 무마하던 야만의 시대가 이제 끝났다는 사실을 아직 잘 모르는 것 같다"고 지적했습니다.

그러면서 "불법을 자행하며 국민 경제 질서를 어지럽히는 악덕 기업에 '콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 난다'는 평범한 진리를 깨우치게 할 것"이라며 "합법적 수단을 총동원해 경제 영역에서도 비정상의 정상화를 반드시 이뤄낼 것"이라고 강조했습니다.

(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)
