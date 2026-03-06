'나솔사계' 미스터킴, 28기 돌싱순자와 연애 中…"실제론 착한 사람, 욕하지 말아달라"

이미지 확대하기

ENA·SBS Plus 예능 프로그램 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계') 출연자 미스터킴이 '나는 솔로' 28기 순자와 열애 중이라고 밝혔다.지난 5일 '나솔사계' 최종화 방송 이후 진행된 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV' 라이브 방송에서 출연진들은 방송 이후의 근황과 '현커'(현실 커플) 여부를 공개했다.이 자리에서 미스터킴은 "저는 지금 28기 순자 님하고 만나고 있다"고 밝혔다. 그는 두 사람이 어떻게 만나게 됐는지에 대해 "많은 분들이 28기 영수 님이 소개해 준 것 아니냐고 생각하시는데 그런 건 아니었다. 28기 영수 님이 팝업 행사 이벤트를 했을 때 제가 갔고 순자 님도 집이 근처라서 왔는데 거기서 마주쳤다. 이야기를 나누다 보니 대화도 잘 통했고 매력을 많이 느꼈다. 연락을 주고받다가 제가 먼저 용기를 내서 이야기를 했다"고 밝혔다.미스터킴은 방송 당시 자신의 발언과 관련한 논란도 언급했다. 그는 "'나솔사계' 자기소개 때 '아이가 있으면 힘들다', '장거리 연애는 안 된다'고 말해 의문을 가지실 것 같다. 장거리는 여러 번 해봐서 쉽지 않다는 걸 알아 확실히 말했던 것이고, 아이가 있는 분은 만나본 적이 없어 두려움이 있었다."면서 "쉬운 길이 아니라는 걸 알지만 그 사람 하나 보고 한 걸음씩 걸어가 보고 있다"고 밝혔다. 순자는 1987년 생 수학학원 강사로 7세 아들을 홀로 양육 중이다.또 방송에서 '빌런' 이미지로 비판을 받았던 순자에 대해서도 언급했다. 앞서 순자는 방송에서 한 남성 출연자에게 "쉬운 남자냐", "왜 이렇게 동네북 같냐" 등 강도 높은 발언을 해 시청자들의 비판을 받았다. 미스터킴은 "방송만 보면 순자 님이 못되게 보일 수 있지만 실제로는 그렇지 않다. 실제로 보면 예쁘고 똘똘하고 귀엽고 애교도 많고 명랑한 사람"이라면서 "순자 님이 지금도 악플로 많이 힘들어하는 것 같다. 그 사람 욕하지 말고 차라리 저 욕하시라. 아이 욕이나 부모 욕은 하지 말아 달라"고 당부했다.한편 '나솔사계' 최종화에서는 두 커플이 탄생했다. 22기 상철과 백합이 최종 커플이 됐으며, 두 사람은 라이브 방송에서 "현재 5개월째 연애 중"이라고 밝혔다. 상철은 "사랑을 받는 입장에서는 세상을 다 가진 것 같다. 저도 더 열심히 표현하도록 노력하겠다."면서 백합에게 푹 빠진 모습을 보이기도 했다.반면 또 다른 최종 커플이었던 28기 영수와 튤립은 촬영 이후 연락하며 서로 알아가는 시간을 가졌지만 현실 커플로 이어지지는 않았다고 전했다. 튤립은 "장거리라서 '랜선 연애'를 한 건 아니고, 촬영 이후 밖에서 따로 만나서 만남을 가진 적은 없다."고 선을 그으면서 "각자 생활로 돌아간 뒤 통화도 몇 번 하고, 서로 이야기를 나누면서 서로를 알아가 보는 시간을 가졌다. 그 과정에서 상황이나 시간적 여유 같은 조건들이 서로 달랐던 것 같다."고 현실 커플이 되지 않았다고 강조했다.'파혼설', '상견례설', '약혼설' 등 무성한 소문의 주인공이 됐던 26기 경수 역시 국화 역시 촬영 후 몇 차례 만남을 가지며 서로를 알아보는 시간을 가졌으나 연인 관계로 발전하지는 못했다고 밝혔다. 경수는 "현재는 솔로"라고 밝히면서 "촬영 이후 밖에서 국화님과 알아보는 시간을 가졌지만 관계가 더 발전하지는 못했다. 국화님이 방송이나 댓글에서 욕을 많이 먹으셨는데 여러분이 걱정하는 그런 분은 아니다. 방송에서 보이는 모습만으로 판단하는 건 저는 옳지 않다고 생각한다."고 국화를 감쌌다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)