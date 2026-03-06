조현, UAE외교장관과 통화…전세기 이착륙 등 지원 요청

▲ 조현 외교부 장관이 5일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 국무회의에서 중동 상황 관련 대응 현황 및 계획 관련 부처보고를 하고 있다.

조현 외교부 장관은 어제(5일) 아랍에미리트(UAE)에 한국인 귀국 지원을 요청했다고 외교부가 밝혔습니다.조 장관은 어젯밤 압둘라 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 부총리 겸 외교장관과 전화 통화를 갖고 우리 국민의 신속하고 안전한 귀국을 위해 전세기 이착륙을 포함한 UAE 정부의 각별한 관심과 지원을 요청했습니다.최근 중동 정세가 악화하면서 UAE 등 일부 지역의 영공이 폐쇄된 탓에 여행객들의 발길도 묶였습니다.외교부에 따르면 현재 UAE에 단기 체류 중인 한국인은 3천여 명입니다.압둘라 장관은 최근 이란 공격으로 UAE를 포함한 걸프협력이사회(GCC·아라비아 반도 6개국으로 구성) 회원국 내 공항 등 각종 민간 시설에 큰 피해를 봤다며, 우리 측의 관심과 지지를 요청했습니다.조 장관은 UAE를 비롯한 GCC 국가들의 민간인 사상자와 민간 시설 피해에 대해 깊은 우려와 함께 위로와 연대를 표했습니다.또한 최근 급격히 고조되고 피해가 확산하고 있는 중동 상황에 대해 깊은 우려를 표하고, 더 이상의 사상자가 발생하지 않기를 희망하면서 현 중동 상황이 조속히 해결되기를 바란다고 했습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)