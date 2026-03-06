뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

탁구 간판 신유빈, 중국 충칭서 열리는 WTT 챔피언스 출전

편광현 기자
작성 2026.03.06 09:04 조회수
탁구 간판 신유빈, 중국 충칭서 열리는 WTT 챔피언스 출전
▲ WTT 싱가포르 스매시 여자 단식에 나선 신유빈

한국 여자 탁구 에이스 신유빈(대한항공) 선수가 2026 월드테이블테니스(WTT) 챔피언스 충칭에서 세계 최강 중국의 벽 넘기에 다시 도전합니다.

신유빈 선수는 오는 10일부터 15일까지 중국 충칭에서 열리는 WTT 챔피언스 충칭 여자 단식에 주천희(삼성생명), 이은혜(대한항공) 선수와 함께 출전합니다.

남녀 단식 경기만 열리는 이번 대회에는 중국의 세계 정상급 선수들이 총출동하며, 우승 상금 6만 달러를 포함해 총상금 80만 달러가 걸려 있습니다.

올해 10주 차 세계랭킹이 14위로 한 계단 하락한 신유빈 선수는 지난달 WTT 싱가포르 스매시 16강에서 세계 2위 왕만위(중국) 선수를 상대로 첫 게임을 따내고도 1대 3으로 역전패한 아쉬움이 남아 있습니다.

왕만위 선수와 상대 전적 4전 전패의 절대적 열세에 놓였으나, 주눅 들지 않고 과감한 공격을 펼쳐 강한 인상을 남겼습니다.

이번 대회에는 왕만위 선수 외에 세계 1위 쑨잉사와 3위 천싱퉁, 5위 콰이만 등 중국의 대표급 선수와 일본의 간판 하리모토 미와(8위) 선수도 출전합니다.

남자 단식에는 세계 1위 왕추친(중국) 선수와 2위 트룰스 뫼레고르(스웨덴) 선수 등이 출전자 명단에 포함됐으며, 한국 선수로는 안재현(한국거래소) 선수가 유일하게 참가합니다.

한편 남자 간판 장우진(세아) 선수와 대표팀 주축인 오준성(한국거래소) 선수는 당초 참가 대상자 명단에 이름을 올렸으나, 컨디션 저하와 부상 등의 여파로 출전하지 않기로 했습니다.

장우진 선수는 앞서 싱가포르 스매시 남자 단식 8강에 올랐지만, 세계 최강자 왕추친 선수에게 0대 4로 완패했습니다.

(사진=WTT 인스타그램 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
편광현 기자 사진
편광현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지