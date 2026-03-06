뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

구청 복지과 사칭해 어르신 현금 훔친 상습 절도범 검거

이세현 기자
작성 2026.03.06 08:32 조회수
구청 복지과 사칭해 어르신 현금 훔친 상습 절도범 검거
▲ A씨가 독거노인 집까지 동행했다가 현금 훔쳐 달아나는 모습

구청 복지과 직원을 사칭해 혼자 사는 어르신들의 집에 들어가 현금을 훔친 상습 절도범이 구속 상태로 검찰에 넘겨졌습니다.

오늘(6일) 서울 종암경찰서는 구청 복지과 직원을 사칭하며 3명의 어르신에게서 약 100만원의 현금을 훔친 혐의를 받는 40대 남성 A 씨를 검거했다고 밝혔습니다.

A 씨는 지난 2월 서울 강북구에서 홀로 길을 걷는 어르신들에게 다가가 자신을 구청 복지과 직원으로 소개하고 집까지 들어갔습니다.

이후 "커피를 한잔 마시고 싶다"며 피해자들의 주의를 다른 곳으로 돌린 뒤 거실에 놓인 가방을 뒤져 현금과 지갑을 훔쳐 달아났다고 알려졌습니다.

A 씨는 며칠 뒤에도 같은 수법으로 범행을 저질렀는데, 경찰은 유사한 내용으로 신고된 사건들을 함께 수사하면서 CCTV 분석으로 A 씨의 이동 경로를 추적했습니다.

경찰은 A 씨가 숨어 있던 경기도 구리의 여관을 특정한 뒤 잠복 수사 끝에 A 씨를 긴급체포했습니다.

체포 당시 A 씨가 갖고 있던 현금 50만 원은 같은 날 또 다른 어르신을 속여 빼앗은 범죄 수익으로 확인됐습니다.

A 씨는 경찰 조사 중 "돈이 필요해서 그랬다"며 범행을 자백했습니다.

경찰은 지난 3일 A 씨를 사기와 절도 혐의로 구속 송치했습니다.

(사진=종암경찰서 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이세현 기자 사진
이세현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지