1월 경상흑자 133억 달러…반도체 등 수출 호조에 역대 5위

▲ 부산항 신선대부두에 쌓여있는 수출입 컨테이너들

반도체 등 수출 호조 덕에 지난 1월에도 우리나라가 국제 교역에서 20조 원에 가까운 흑자를 거뒀습니다.한국은행이 오늘(6일) 발표한 국제수지 잠정 통계에 따르면 올해 1월 경상수지는 132억 6천만 달러(약 19조 7천억 원) 흑자로 집계됐습니다.2000년대 들어 두 번째로 긴 33개월 연속 흑자 기조를 유지했고, 월간 흑자 규모 기준으로 역대 5위 기록입니다.다만 사상 최대였던 작년 12월(187억 달러)보다는 흑자액이 줄었습니다.수출(655억 1천만 달러)은 1년 전보다 30%나 늘었습니다.반도체 등 정보기술(IT) 품목의 수출 호조가 이어진 데다 설 연휴가 전년 1월에서 올해 2월로 옮겨지면서 조업일 수도 증가했기 때문입니다.품목별로는 통관 기준으로 반도체(102.5%)·무선통신기기(89.7%)·컴퓨터 주변기기(82.4%)·승용차(19%) 등이 급증했고, 지역별로는 동남아(59.9%)·중국(46.8%)·미국(29.4%) 등에서 호조를 보였습니다.수입(503억 4천만 달러)은 7% 증가하는 데 그쳤습니다.증권투자에서는 내국인의 해외투자가 주식을 중심으로 134억 6천만 달러, 외국인의 국내 투자도 채권 위주로 46억 9천만 달러 각각 늘었습니다.미국 증시 관련 투자심리 호조 등에 특히 내국인의 해외 주식투자 증가 폭(132억 달러)이 역대 두 번째로 컸습니다.(사진=연합뉴스)