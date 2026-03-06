빙속 이나현, 세계선수권 500ｍ 1차 레이스 5위…김민선 10위

▲ 이나현

이미지 확대하기

국내 여자 스피드스케이팅 '차세대 간판' 이나현(한국체대) 선수가 2025-2026 국제빙상경기연맹(ISU) 스피드스케이팅 세계선수권대회 여자 500m에서 5위에 이름을 올렸습니다.이나현 선수는 오늘(6일, 한국시간) 네덜란드 헤이렌베인에서 열린 대회 여자 500m 1차 레이스에서 37초 82를 기록하며, 27명의 출전 선수 가운데 5위에 올랐습니다.이나현 선수는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 500m(10위)에서 작성했던 37초 86보다 0.04초 빠른 기록을 냈습니다.첫 100m를 10초 55, 전체 5위의 기록으로 통과한 이나현 선수는 나머지 구간도 페이스를 유지하며 27초 27로 주파해 최종 5위에 올랐습니다.함께 출전한 김민선(의정부시청) 선수는 38초 15의 기록으로 10위를 차지한 가운데, 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 500m 금메달리스트인 '세계기록 보유자' 펨케 콕(네덜란드) 선수가 36초 67의 트랙 레코드로 우승했습니다.이어 열린 여자 1,000m에선 김민선 선수가 1분 16초 60으로 6위에 올랐고, 이나현(1분 16초 12) 선수는 7위에 올랐습니다.여자 1,000m에서도 콕(1분 13초 10) 선수가 우승하며 여자 단거리 최강자임을 입증했습니다.한편, 남자부 500m에 출전한 구경민(스포츠토토·34초 73) 선수와 조상혁(의정부시청·35초 12) 선수가 각각 10위와 18위를 차지했습니다.구경민(1분 08초 69) 선수와 조상혁(1분 09초 05) 선수는 남자 1,000m에서도 각각 9위와 13위에 올랐습니다.밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 남자 500m와 1,000m에서 조던 스톨츠(미국) 선수에 밀려 은메달을 따냈던 예닝 더 보(네덜란드) 선수는 이번 대회에선 두 종목 모두 스톨츠(미국) 선수를 2위로 밀어내고 우승을 따내는 저력을 발휘했습니다.(사진=연합뉴스)