샌디에이고 송성문, MLB 시범경기 첫 홈런 폭발

▲ 지난 2월 28일(한국시간) 콜로라도 로키스와의 2026 MLB 시범경기에 출전한 송성문(샌디에이고 파드리스)

송성문(29·샌디에이고 파드리스)이 미국프로야구 메이저리그(MLB)에서 첫 홈런포를 쏘아 올렸습니다.송성문은 오늘(6일, 한국시간) 미국 애리조나주 피오리아의 피오리아 스타디움에서 열린 시애틀 매리너스와 시범경기에서 솔로홈런 한 방을 날리며 2타수 1안타를 기록했습니다.시범경기 타율은 0.250(16타수 4안타)이 됐습니다.지난 3일 애슬레틱스전 이후 사흘 만에 경기에 나선 송성문은 유격수와 7번 타자로 선발 출전했습니다.그동안 시범경기에서 2루와 3루를 맡았던 송성문은 처음 유격수 글러브를 꼈지만 1회말 강습 타구를 무난하게 처리하며 안정감을 보였습니다.타석에서는 기다리던 첫 홈런을 터뜨렸습니다.2회초 1사 후 송성문은 시애틀 선발 루이스 카스티요의 초구 몸쪽 94.9마일(약 152.7㎞) 포심 패스트볼을 벼락같이 통타해 우측 펜스를 훌쩍 넘겼습니다.타구 속도 169㎞, 비거리 131ｍ의 대형 홈런이었습니다.샌디에이고는 송성문의 홈런을 시작으로 타선이 대폭발해 2회에만 대거 12점을 뽑았습니다.송성문은 6대 0으로 앞선 2회초 1사 만루에서 두 번째 타석에 나섰으나 바뀐 투수 타일러 클리블랜드의 사이드암 투구에 헛스윙 삼진을 당했습니다.3회초 공격에서는 대타와 교체되며 일찍 경기에서 빠졌습니다.샌디에이고는 5회까지 20대 4로 크게 앞서 있습니다.(사진=게티이미지)