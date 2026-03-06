간판타자 김도영 "데뷔전은 반성…다음 경기 더 잘할 것"

▲ 야구대표팀 내야수 김도영

한국 야구 대표팀 간판타자 김도영(KIA 타이거즈)은 성공적인 월드베이스볼클래식(WBC) 데뷔전을 치르고도 철저하게 자기를 돌아봤습니다.김도영은 어제(5일) 일본 도쿄 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 1라운드 C조 조별리그 1차전 체코와 경기를 마친 뒤 취재진과 만나 "초반에 점수 차가 벌어지면서 저도 모르게 집중력이 흐트러진 것 같다"며 "반성한다. 다음 경기는 더 중요한 일전인 만큼 잘 준비해서 소중하게 경기에 임하겠다"고 말했습니다.이날 1번 지명타자로 선발 출전한 김도영은 1회 선두타자로 나서 침착하게 볼넷을 골라 출루했습니다.이후 문보경(LG 트윈스)의 만루홈런 때 홈을 밟아 결승 득점 주인공으로 기분 좋게 출발했습니다.하지만 이후 세 번의 타석에서는 모두 범타로 물러나 아쉬움을 삼켰습니다.앞서 일본 오사카에서 열린 두 차례 평가전에서 2경기 연속 홈런을 터트렸던 타격감에 비하면 '천재 타자'의 WBC 데뷔전은 다소 잠잠했습니다.개인 성적에 대한 아쉬움과 별개로 팀 승리에는 활짝 웃었습니다.김도영은 "첫 경기 징크스를 깨서 느낌이 좋다. 경기 마지막까지 타선이 식지 않아서 다음 경기를 기대하게 한다"고 소감을 전했습니다.처음 밟아보는 WBC 무대의 중압감에 대해서도 "별다른 것은 없었다. 재미있긴 했지만, WBC라서 특별히 긴장되지는 않더라"며 담담하게 답했습니다.김도영의 시선은 이제 내일 일본과의 맞대결로 향합니다.그는 "우리 대표팀이 정말 강해졌다고 생각한다"며 "한국계 선수들도 합류해서 앞으로 더 기대된다"고 자신감을 보였습니다.이어 "저만 조금 더 잘하면 될 것 같다"고 다시 한번 자신을 다잡았습니다.오는 9일 조별리그 마지막 상대인 호주 대표팀에는 소속팀 KIA에서 한솥밥을 먹는 동료 제리드 데일이 뜁니다.호주는 이날 대만을 3대 0으로 제압하며 만만치 않은 전력을 뽐냈습니다.대만전 승리 후 데일이 '김도영과 만나는 날을 기다린다'고 한 데 대해 김도영은 "저도 정말 기대된다"고 화답했습니다.그는 "호주도 만만하지 않은 팀이라는 걸 정말 잘 안다"며 "최상의 컨디션에서 만나고 싶다"고 맞대결을 기약했습니다.(사진=연합뉴스)