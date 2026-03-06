불법전단지 함부로 뿌렸다간 큰일…강남역 대량살포 총책 구속

▲ 강남 한복판 '셔츠룸' 전단지 대량으로 뿌린 일당 적발

서울 강남역 일대에 불법 전단지를 대량 살포한 일당이 경찰에 적발됐습니다.서울경찰청은 청소년보호법 위반 등 혐의로 전단지 살포자, 유흥업소 업주 등 8명을 검거하고 이 중 총책으로 지목된 A 씨를 구속 송치했다고 오늘(6일) 밝혔습니다.전단지 살포 총책이 구속된 것은 처음입니다.경찰에 따르면 이들은 2024년부터 지난해까지 강남역 일대에 '셔츠룸' 등 선정적인 문구가 적힌 불법 전단지를 뿌린 혐의를 받습니다.경찰은 불법 전단지 제작에 관여한 인쇄소를 압수수색하는 과정에서 A 씨가 강남 일대의 단속을 피해 경기 부천시와 고양시 일산에 살포할 전단지를 제작 의뢰한 정황을 포착하고 체포영장을 신청했습니다.그는 2024년과 지난해에도 불법 전단지를 뿌리다가 경찰에 두 차례 검거된 이력이 있는 것으로 드러났습니다.경찰은 나머지 7명에 대해서는 불구속 송치할 예정입니다.경찰 관계자는 "전단지 살포 행위는 더 이상 경미한 범죄가 아니다"라며 "살포자뿐 아니라 전단지 제작 브로커와 인쇄업자, 의뢰자까지 일망타진할 방침"이라고 말했습니다.(사진=서울경찰청 제공)