뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이스라엘군 "이란 방공망 80%, 미사일 발사대 60% 이상 파괴"

제희원 기자
작성 2026.03.06 05:40 조회수
이스라엘군 "이란 방공망 80%, 미사일 발사대 60% 이상 파괴"
▲ 에얄 자미르 이스라엘군 참모총장

이스라엘이 이란의 주요 군 시설에 대한 집중 공습을 통해 미사일 발사대 60%, 방공망 80% 이상을 파괴했다고 에얄 자미르 이스라엘군 참모총장이 현지시간 5일 밝혔습니다.

자미르 총장은 성명을 통해 "지난 24시간 동안 우리 조종사들이 테헤란으로 향하는 길을 열었다. 이란 방공망 80% 이상을 파괴해 공중전에서 우위를 점했다"고 말했습니다.

그는 이어 "지금까지 이스라엘 공군 조종사는 2천500차례 폭격을 단행했고 6천발 이상의 폭탄을 투하했다"고 설명했습니다.

자미르 총장은 "양질의 정보 덕분에 이스라엘 시민을 직접적으로 위협하는 탄도 미사일을 타격했다. 탄도미사일 발사대 60% 이상을 무력화하거나 파괴했다"면서 "이는 국내 전선의 피해를 줄이고 많은 생명을 구한 엄청난 성취"라고 자평했습니다.

그는 또 "모든 미사일은 치명적이다. 아직 그 위협이 완전히 제거되지 않았다"며 이란 미사일 발사대 등을 겨냥한 공격을 지속하겠다는 의지를 내비쳤습니다.

(사진=이스라엘군 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
제희원 기자 사진
제희원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지