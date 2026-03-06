이스라엘군 "이란 방공망 80%, 미사일 발사대 60% 이상 파괴"

▲ 에얄 자미르 이스라엘군 참모총장

이스라엘이 이란의 주요 군 시설에 대한 집중 공습을 통해 미사일 발사대 60%, 방공망 80% 이상을 파괴했다고 에얄 자미르 이스라엘군 참모총장이 현지시간 5일 밝혔습니다.자미르 총장은 성명을 통해 "지난 24시간 동안 우리 조종사들이 테헤란으로 향하는 길을 열었다. 이란 방공망 80% 이상을 파괴해 공중전에서 우위를 점했다"고 말했습니다.그는 이어 "지금까지 이스라엘 공군 조종사는 2천500차례 폭격을 단행했고 6천발 이상의 폭탄을 투하했다"고 설명했습니다.자미르 총장은 "양질의 정보 덕분에 이스라엘 시민을 직접적으로 위협하는 탄도 미사일을 타격했다. 탄도미사일 발사대 60% 이상을 무력화하거나 파괴했다"면서 "이는 국내 전선의 피해를 줄이고 많은 생명을 구한 엄청난 성취"라고 자평했습니다.그는 또 "모든 미사일은 치명적이다. 아직 그 위협이 완전히 제거되지 않았다"며 이란 미사일 발사대 등을 겨냥한 공격을 지속하겠다는 의지를 내비쳤습니다.(사진=이스라엘군 제공, 연합뉴스)