"모의 달 토양에서 병아리콩 재배 수확까지 첫 성공"

▲ 모의 달 토양에서 싹을 틔우는 병아리콩

미국이 아르테미스Ⅱ(Artemis Ⅱ) 임무를 통해 달 복귀를 계획하는 가운데 달 표면 흙인 월면토(lunar regolith)를 모사해 만든 토양에서 병아리콩을 재배하고 수확하는 실험이 성공을 거뒀습니다.미국 오스틴 텍사스대와 텍사스 A&M대 연구팀은 6일 과학 저널 사이언티픽 리포트(Scientific Reports)에서 달에서 가져온 월면토를 모사해 만든 토양에 지렁이 부산물을 섞은 배지에서 병아리콩을 재배해 수확했다고 밝혔습니다.연구팀은 이 연구는 월면토 모사체를 활용해 병아리콩을 씨앗이 맺힐 때까지 재배한 첫 사례로, 월면 토양을 식물 재배에 사용할 수 있게 함으로써 달에서의 지속 가능한 농업을 향해 한 걸음을 내딛는 것이라고 말했습니다.루나 레골리스(lunar regolith)로 불리는 달 토양에는 식물이 사는 데 필요한 미생물과 유기물이 부족하고, 식물 생장에 필수적인 영양소와 무기질은 있지만 식물에 독성이 될 수 있는 중금속도 함유된 것으로 알려져 있습니다.논문 교신저자인 오스틴 텍사스대 세라 샌토스 박사는 달에서 작물을 재배하는 게 실제로 가능한지 밝히는 데 초점을 맞췄다며 월면토를 어떤 메커니즘으로 식물을 재배할 수 있게 바꿀 수 있는지 밝히고자 했다고 연구 배경을 설명했습니다.연구팀은 먼저 달에서 가져온 월면토 시료의 조성을 모사해 모의 달 토양을 만들고, 이상적인 식물 생장 조건을 만들기 위해 붉은줄지렁이(Eisenia fetida)가 만들어내는 부산물(vermicompost)을 다양한 비율로 섞었습니다.붉은줄지렁이 부산물에는 식물에 필수적인 영양소와 무기질이 풍부하고 다양한 미생물 군집이 들어 있습니다.붉은줄지렁이는 음식물 쓰레기나 면(綿) 의류·위생용품 등 우주 임무 중 발생하는 유기물을 먹고 이런 물질을 생산할 수 있습니다.이어 병아리콩을 파종하기 전에 종자에 공생 균류인 수지상 균근균(AMF : arbuscular mycorrhizae fungi)을 코팅했습니다.이 균류는 식물 생장에 필요한 일부 필수 영양소를 흡수하고 중금속 흡수를 감소시킵니다.모의 달 토양과 지렁이 부산물 혼합 비율과 수지상 균근균 처리 등을 달리해 재배한 결과, 모의 달 토양에 지렁이 부산물을 섞고 종자에 수지상 균근균을 코팅한 경우에만 병아리콩이 꽃을 피우고 씨앗을 맺는 것으로 나타났습니다.모의 달 토양에서 재배된 병아리콩에서 생산된 종자 수는 100% 상업용 원예 배양토에서 재배된 것보다 유의미하게 적었으나, 지렁이 부산물 혼합 비율이 25%와 50%인 조건에서 재배한 병아리콩의 평균 종자 무게는 대조 식물과 유사한 수준이었습니다.또 종자에 수지상 균근균 처리를 한 병아리콩은 처리하지 않는 식물에 비해 지상부와 뿌리의 건조 질량이 유의미하게 큰 것으로 나타났습니다.연구팀은 달 토양이 최대 75%까지 포함된 배지에서는 병아리콩이 수확 가능하게 성공적으로 재배됐고 수지상 균근균도 병아리콩 생장에 중요한 역할을 했다며 이는 지구에서 활용되는 토양 재생 전략이 달 환경에서도 실행 가능하다는 것을 시사한다고 설명했습니다.이어 모의 달 토양에서 병아리콩을 수확한 것은 중요한 이정표지만 이 콩의 맛과 안전성은 확인해야 할 문제로 남아 있다며 앞으로 병아리콩의 영양 성분을 분석하고 재배 과정에서 독성 금속이 흡수되지 않았는지 확인해야 한다고 덧붙였습니다.(사진=University of Texas Institute for Geophysics 제공, 연합뉴스)