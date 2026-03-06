'싼 기름 찾아 삼만리' 100대 행렬 이어진 최저가 주유소

▲ 주유 대란 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

"지금 한 시간째 기다리는 중이에요. 지금 주유소 난리 났어요."어제(5일) 오후 대전 중구 안영동의 한 주유소에는 주유소 반경 500ｍ 전부터 100대에 가까운 차량이 줄지어 서 있었습니다.주유소 직원들이 차량을 통제할 정도였습니다.이 주유소는 대전 내 최저가 주유소로, 5일 기준 휘발유와 경유가 리터(L)당 1천628원, 1천548원에 판매되고 있었습니다.미국과 이스라엘의 이란 공습 여파로 국내 주유소 휘발유와 경유 가격이 가파르게 상승하는 '기름값 쇼크'로 패닉이 온 시민들은 가격이 저렴한 곳을 찾아 나서고 있습니다.대전에서 청소업체를 운영하는 백 모(55) 씨는 "이 정도로 사람들이 많이 몰릴 거라고는 생각도 못 했는데 지금 한 시간째 차례를 기다리고 있다"며 "업무 때문에 무조건 차를 이용해야 하는데 기름값이 벌써 이렇게 올라 앞으로가 너무 막막하고 걱정이다"고 말했습니다.백 씨는 5만 원씩 주유하던 평소와 달리 이날은 가득 주유하고 떠났습니다.주유소 줄을 기다리고 있던 도 모(72) 씨는 "원래 가던 주유소 휘발유 가격이 하루 만에 200원이나 오른 것을 보고 너무 화가 났다"고 토로하며 "오피넷에서 이곳이 제일 싸다길래 와봤는데 주유소에 이런 대기 줄은 처음 본다"고 당황해했습니다.이 주유소 직원은 "엊그제 우리 주유소 휘발윳값이 1천598원이었고 어제와 오늘 1천628원인 가격을 유지하고 있다"며 "아직 정유사에서 사놓은 비축분이 남아 있어 고객 사은행사 느낌으로 저렴하게 판매하고 있는데 그렇다 보니 대기행렬이 길어져 기름을 넣을 때까지 최소 1시간은 걸린다"고 말했습니다.다른 주유소보다 L당 최소 200원 이상 저렴한 기름값에 시민들은 한 시간 넘게 기다리는 수고도 마다하지 않았습니다.또 다른 저렴한 주유소인 대덕구 오정동 한 직영 주유소에는 4일부터 주유 차량 행렬이 이어지며 경찰까지 출동하는 해프닝이 빚어지기도 했습니다.이 주유소 직원은 "아침부터 사람들로 붐볐는데 퇴근 시간에 특히 주유소 인근 도로에 주유하려는 차들이 줄을 서면서 100m가량 일대 교통이 마비됐다"고 설명했습니다.사람들이 몰리는 이유는 몇 시간 차이로 기름값이 시시각각 오르는 것을 체감하고 있기 때문입니다.이 주유소도 4일 1천665원이었던 휘발유 가격이 하루 만에 1천775원으로 100원 이상 올랐습니다.대전시민 김 모(39)씨는 "하루에도 몇번씩 기름값이 오르는 느낌인 것이 어제 오전 봤던, 휘발유 가격이 1천600원대인 주유소에서 주유하려고 퇴근하고 가봤더니 그새 1천800원대로 올라 있었다"며 황당해했습니다.기름값이 몇시간 차이로 시시각각 오르며 '지금이 제일 쌀 때'라고 생각하는 시민들의 심리는 보다 저렴한 주유소를 찾는 행렬로 이어졌습니다.석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 대전의 평균 휘발유 가격은 1천847원으로 서울 다음으로 높았습니다.지난 3일 이후 이틀 만에 대전 지역 휘발윳값은 평균 139원 올랐습니다.통상 국제유가 변동이 약 2주 시차를 두고 국내 주유소 가격에 반영되지만, 이번에는 시차 없이 국내 기름값이 가파르게 오르는 것을 두고 서민들의 걱정이 더해지고 있습니다.이런 상황에 정부도 주유소 휘발유 가격을 일정 수준 이상으로 올리지 못하도록 하는 최고가 지정 방안 등을 검토하는 등 기름값 안정화 방안을 논의하고 있습니다.석유업계 관계자는 통화에서 "호르무즈 해협 봉쇄가 처음 있는 일이다 보니 시장 불안감이 증폭되고 가수요까지 증폭되면서 재고 소진 기간이 더욱 빨리 단축되고 있는 것으로 보인다"며 "전국 주유소 1만700곳 중 580곳이 정유사 직영 주유소인데, 그 외에 자영 주유소는 입지 상황이나 경제 여건에 따라 가격 조정을 할 수 있지만 수요가 갑자기 급격히 몰리면서 가격 조정이 불가피해진 측면도 있을 것으로 보인다"고 분석했습니다.전문가들은 이번 사태의 장기화를 우려하고 있습니다.최철 숙명여대 소비자경제학과 교수는 "시민들은 이미 고물가로 소비 심리가 위축돼 있고 가계 경제도 어려운 상황이 지속되면서 자동차 연료값까지 오르니 앞으로도 심리적인 영향이 지속되며 당분간 원유 시장 가격이 오를 것으로 보인다"며 "이란 사태가 단기적으로 해결되면 여파가 크지 않겠지만 만약 원유 생산시설이 파괴된다거나 장기화한다면 석유제품 생산이나 운송 등 모든 것에서 차질이 생기기 때문에 그때를 대비해야 한다"고 조언했습니다.