[단독] "기소 힘써줄게" 돈 '꿀꺽'…전직 경무관 해명 '황당'

김민준 기자
작성 2026.03.06 06:52
<앵커>

경찰이 수사하고 있는 사건 관련자가 기소될 수 있도록 힘써주겠다며 돈을 챙긴 혐의로 전직 경찰 고위 간부가 구속됐습니다. 경찰의 별이라고 불리는 경무관까지 지내며 맺었던 인맥을 앞세웠는데, 경찰 조사 결과 실제 청탁이 통한 사례는 없었습니다.

김민준 기자입니다.

<기자>

구속 전 피의자 심문을 마치고 나온 전직 경찰 고위 간부 A 씨는 사건 청탁과 함께 돈을 받았는지를 묻는 취재진 질문에 답하지 않았습니다.

[(혹시 사건 처리 대가로 4천만 원을 수수하셨습니까?) …….]

구속된 A 씨는 경찰대학 출신으로 일선 서장에 이어 경찰의 별이라 불리는 경무관으로 승진해 지방경찰청 차장까지 지냈습니다.

A 씨는 "오랜 근무 경력을 바탕으로 한 경찰 인맥을 동원해 사건 관련자가 기소될 수 있도록 힘써주겠다"며 지난 2023년 초부터 각종 사건 청탁과 함께 10여 차례에 걸쳐 수천여만 원 상당의 금품을 받은 것으로 경찰은 보고 있습니다.

A 씨는 "오랜 근무 경력을 바탕으로 한 경찰 인맥을 동원해 사건 관련자가 기소될 수 있도록 힘써주겠다"며 지난 2023년 초부터 각종 사건 청탁과 함께 10여 차례에 걸쳐, 수천여만 원 상당의 금품을 받은 것으로 경찰은 보고 있습니다.

경찰은 A 씨가 경찰 내 인사 청탁을 해주겠다며 금품을 받은 혐의도 포착한 것으로 확인됐습니다.

A 씨가 한 의뢰인과 주고받은 문자 내역에는 "경찰에서 도울 일 필요하면 바로 연락"하라거나 "자리를 만들겠다", "○○ 경찰서 출두는 이야기해뒀다"는 내용이 담겼습니다.

경찰은 이 의뢰인이 그 대가로 골프 비용과 KTX 특실 좌석 등을 결재한 사실도 확인했습니다.

A 씨는 실제 현직 후배 경찰관들을 접촉했지만 청탁이 성공한 사례는 없었고, 본인에 대한 경찰 수사가 시작되자 의뢰인에게 이렇게 말했습니다.

[A 씨 : 한 번만 살려주면 안 돼? 월요일 날 내가 3천만 원 줄게.]

A 씨는 구속 하루 전 입장을 묻는 SBS 취재진에게 "돈을 받은 것은 맞지만 법률 자문역 역할을 하고 정당하게 받은 대가"라고 해명했습니다.

(영상취재 : 박진호, 영상편집 : 최진화, 디자인 : 김예지)
