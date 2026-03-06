국제해사기구 "걸프 해역에 선원·승객 3만 5천 명 발 묶여"

▲ 2월 16일 이란 이슬람혁명수비대 공식 웹사이트가 공개한 걸프해역 군사훈련 사진

중동 전쟁으로 걸프해역(페르시아만)에서 선원 약 2만명과 승객 약 1만5천명이 발이 묶였다고 현지시간 5일 국제해사기구(IMO)가 밝혔습니다.AFP 통신에 따르면 아르세뇨 도밍게스 IMO 사무총장은 이 통신과 인터뷰에서 "IMO는 이번 사태로 영향을 받은 선원들의 안전과 안녕을 보장하도록 모든 관련된 이들과 협력할 준비가 됐다"며 이렇게 말했습니다.호르무즈 해협의 통항이 군사 충돌로 마비되면서 걸프 해역엔 유조선 약 200척과 컨테이너선 약 140척이 빠져나가지 못한 채 정박한 것으로 알려졌습니다.IMO는 또 지난달 28일 미국과 이스라엘이 이란을 공격한 이후로 이 지역에서 선박과 관련된 사고가 7건 있었고 사망자 2명, 부상자 7명이 발생한 것으로 집계했습니다.도밍게스 총장은 "이런 공격의 경제적 영향을 넘어 이는 인도주의적 문제"라며 "무고한 선원들에 대한 어떤 공격도 정당화될 수 없다"고 강조했습니다.이란은 전 세계 원유 운송의 20%를 차지하는 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄했습니다.덴마크 머스크를 비롯한 여러 해운사가 이 지역 화물 운송 예약을 중단했습니다.에너지 정보업체 케이플러는 호르무즈 해협을 통한 유조선 이동이 지난주보다 90% 줄었다고 전했습니다.전쟁 전엔 하루 24∼50척의 유조선이 이 해협을 지났습니다.(사진=연합뉴스)