홈런 4방으로 기분 좋게 이겼다…17년 만에 첫 1차전 승리

<앵커>



세계의 야구 축제, 월드베이스볼클래식이 막을 올렸습니다. 우리 대표팀은 체코와 첫 경기에서 홈런 4방을 앞세워 기분 좋은 승리를 따냈습니다. 무려 17년 만의 1차전 승리입니다.



유병민 기자입니다.



<기자>



대표팀은 시작부터 홈런으로 기선을 제압했습니다.



1회 안타와 볼넷 2개로 만든 원아웃 만루 기회에서 문보경이 체코 선발 파디사크의 한복판 슬라이더를 잡아당겨 도쿄돔 우중간 담장을 훌쩍 넘는 비거리 130m짜리 선제 만루 홈런을 터뜨렸습니다.



문보경은 2라운드가 열리는 마이애미로 날아가겠다는 비행기 세리머니를 펼쳤고, 더그아웃은 환호로 가득 찼습니다.



한국계 빅리거들이 홈런 바통을 받았습니다.



5:0으로 앞선 3회 위트컴이 바뀐 투수 바르토의 체인지업을 받아쳐 좌월 솔로 홈런을 날린 뒤 류지현 감독의 하트를 받았고, 6:3으로 쫓긴 5회 원아웃 1루에서는 다시 왼쪽 담장을 넘는 투런 홈런으로 쐐기를 박고 비행기 세리머니로 자축했습니다.



10:3으로 앞선 8회에는 저마이 존스가 좌월 솔로 아치를 그려 승부를 갈랐습니다.



선발 소형준은 42개의 공으로 3이닝 동안 안타 4개, 볼넷 1개를 내줬지만 특유의 땅볼 유도로 두 차례 병살을 이끌어내며 무실점 호투로 임무를 마쳤습니다.



우리나라는 체코를 11:4로 제압하고 17년 만에 첫 경기 승리를 따내 2라운드 진출을 위한 교두보를 마련했습니다.



[류지현/WBC 야구대표팀 감독 : 1회에 만루 홈런이 나오면서 조금 더 편안하게 경기를 할 수 있었다는 점, 공격력의 흐름이 굉장히 좋게 지금 흘러가고 있다 그런 기대감을 갖고 있습니다.]



대표팀은 오늘(6일) 하루 휴식을 취한 뒤 내일 일본과 2차전을 치릅니다.



(영상편집 : 이재성)