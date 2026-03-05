'연타석 홈런' 위트컴 "일본전도 공격적으로 나간다"

▲ 5일 일본 도코돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그 C조 1차전 한국과 체코의 경기. 5회말 1사 1루 한국 셰이 위트컴이 2점 홈런을 친 뒤 자축하고 있다.

한국계 '빅 리거' 셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스)이 한국 야구대표팀의 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 1차전 승리 주역이 됐습니다.한국은 오늘(5일) 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 1차전 체코와 경기에서 11-4로 이겼습니다.6번 타자 3루수로 선발 출전한 위트컴은 홈런 2개를 포함해 4타수 2안타 3타점으로 맹활약했습니다.특히 6-0으로 앞서다가 5회초 체코에 3점 홈런을 얻어맞고 6-3으로 쫓긴 5회말, 다시 점수 차를 벌리는 투런 홈런을 날린 장면이 이날 하이라이트였습니다.위트컴은 3회에도 6-0을 만드는 솔로포를 쏘아 올려 이날 연타석 홈런을 기록했습니다.6-3으로 추격당하면서 자칫 경기 흐름이 묘해질 수 있는 분위기를 일거에 장악한 위트컴의 투런포 덕에 한국은 이날 7점 차의 비교적 편안한 승리를 거뒀습니다.위트컴은 경기 후 인터뷰에서 "대표팀 유니폼을 입어 영광스러웠고, 오늘 경기는 큰 의미가 됐다"며 "가족들과도 기쁨을 나누고 싶다"고 소감을 전했습니다.이날 한국인 어머니가 경기장을 찾았다는 그는 "제 활약으로 어머니가 기뻐해 주셔서 좋다"며 "한국 대표팀의 일원으로 좋은 결과를 남겨 기쁘다"고 말했습니다.홈런을 치고 들어오면서 더그아웃에서 류지현 감독과 '하트 세리머니'를 한 그는 "계획한 것은 아니고, 좋은 결과가 나와 기쁜 마음에 나온 동작"이라고 설명했습니다.특히 두 번째 홈런을 두고는 "넘어갈지 확신이 없었는데, 더그아웃 쪽을 보니 동료 선수들이 좋아하고 있더라"라고 당시 상황을 돌아봤습니다.그는 "첫 경기를 기분 좋게 이겨서 이 흐름을 이어간다면 이번 대회 좋은 결과를 기대할 수 있을 것"이라고 낙관했습니다.2차전인 모레 일본전 각오를 묻자 "타격이 잘 되고 있기 때문에 두려워하지 않고 공격적으로 저희가 할 수 있는 것들을 보여드리겠다"고 답했습니다.(사진=연합뉴스)