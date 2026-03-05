소노, 정관장 잡고 4연승…전 구단 상대 승리

▲ 승리에 기뻐하는 소노의 나이트와 이정현

프로농구 고양 소노가 상위권 팀 안양 정관장을 이번 시즌 처음으로 잡아 전 구단 상대 승리를 달성하고 6위를 향한 진격을 이어갔습니다.소노는 오늘 고양 소노 아레나에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 정규리그 홈 경기에서 정관장에 75-73으로 이겼습니다.국가대표 소집에 따른 휴식기 전까지 3연승을 달리던 소노는 리그 재개 첫날도 기세를 이어가며 4연승을 질주했습니다.21승 23패의 소노는 여전히 7위지만, 플레이오프 진출의 마지노선인 6위 수원 kt(21승 22패)를 0.5경기 차로 압박했습니다.특히 소노는 지난해 1월 28일부터 이어진 정관장과의 맞대결 7연패를 끊어내고 이번 시즌 전 구단 상대 승리를 달성하는 기쁨도 누리며 홈 경기 7연승을 내달렸습니다.정관장은 27승 16패로 서울 SK에 공동 2위를 허용했습니다.원주 DB프로미 아레나에서는 부산 KCC가 전반에만 66점을 폭발하는 화력을 뽐낸 가운데 DB를 104-84로 제압하고 22승 21패를 기록, 5위를 지켰습니다.KCC의 숀 롱이 37점 10리바운드, 허훈이 3점 슛 6개 등 29점 7어시스트로 펄펄 날았습니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)