흥국생명, 현대건설에 3:2 역전승…3연패 탈출

▲ 득점 후 기뻐하는 흥국생명 선수들

프로배구 여자부 3위 흥국생명이 2위 현대건설을 풀세트 접전 끝에 승리하며 3연패에서 탈출했습니다.흥국생명은 오늘(5일) 경기도 수원체육관에서 열린 프로배구 진에어 2025-2026 V리그 여자부 방문 경기에서 현대건설에 세트 점수 3-2(14-25 25-20 10-25 25-20 15-13) 역전승을 낚았습니다.3위 흥국생명은 승점 55·18승 16패를 기록하며 4위 GS칼텍스(승점 48·16승 16패)와 격차를 승점 7로 벌려 포스트시즌 진출에 한발짝 더 다가섰습니다.반면 현대건설은 6연승에 마침표를 찍었다.아울러 승점 62·21승 12패를 기록하면서 1위 한국도로공사(승점 66·23승 10패)와 승점 차를 4점으로 좁히는 데 그쳤습니다.현대건설은 오는 8일 페퍼저축은행, 12일 정관장, 18일 GS칼텍스전 등 3경기, 한국도로공사는 7일 GS칼텍스전, 13일 흥국생명전, 17일 IBK기업은행전 등 3경기가 남았습니다.흥국생명은 이날 경기에서 승리했으나 승점 3점을 챙기지 못하면서 2위 가능성은 사라졌습니다.남은 경기에서 GS칼텍스와 격차를 벌리는 데 집중해야 합니다.프로배구 준플레이오프는 3-4위 팀 승점 차가 3점 이내일 때 열립니다.경기도 의정부 경민대체육관에서 열린 남자부 경기에선 2위 현대캐피탈이 3위 KB손해보험을 세트 점수 3-0(25-20 26-24 25-21)으로 완파하고 최소 2위를 확보했습니다.현대캐피탈 외국인 선수 레오나르도 레이바 마르티네스(등록명 레오)는 이날 서브 에이스 2개, 블로킹 2개를 합해 양 팀 최다인 21득점으로 맹활약했고 김진영은 블로킹을 7개나 잡아내며 팀 승리에 힘을 보탰습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)