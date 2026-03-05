뉴스
유럽 항공유가 4년만에 최고…연료 부족에 중동발 항공편 차질

제희원 기자
작성 2026.03.05 23:38
▲ 오만 무스카트 공항 이륙하는 독일 항공기

이란 전쟁으로 유럽 항공유 가격이 거의 4년 만의 최고치로 치솟았으며 연료 부족에 중동발 항공편에 차질이 빚어지고 있다고 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)가 현지시간 5일 보도했습니다.

영국 원자재 정보업체 아거스에 따르면 이날 북서유럽 항공유 가격은 전장보다 12% 오른 t당 1천416달러로 2022년 6월 이후 최고 수준입니다.

이번주 가격 상승률은 71%로 더 높아졌습니다.

유럽 항공유와 브렌트유의 가격 차이는 배럴당 97달러로 역대 최대 수준입니다.

아시아 기준 항공유의 브렌트유 대비 가격 차이는 전쟁 전 20∼25달러 수준이었는데 한때 200달러까지 폭등했다가 80달러 선으로 내려왔습니다.

에너지 분석업체 스파르타의 석유시장 분석가 준 고는 "대혼돈"이라며 "시장에 완전 차원이 다른 상황이 닥쳤다"고 말했습니다.

이는 이란 전쟁으로 중동발 항공유 운송량이 급감한 탓입니다.

연료 부족으로 중동 주요 공항에서는 항공편 운항에 혼란이 빚어지고 있습니다.

중동을 떠나려는 사람들로 붐비고 있는 오만 무스카트 국제공항도 연료 부족을 겪고 있으며 이에 여러 항공편이 지연되고 있다고 소식통들이 FT에 말했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
