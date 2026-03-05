폭락 하루 뒤 '역대 최대' 상승폭…'널뛰기' 극심

<앵커>



어제(4일) 역대 가장 큰 폭으로 하락했던 코스피가, 오늘은 폭등하며 마감했습니다. 하루 10% 안팎씩 떨어지고 오르는 극심한 변동성이 나타나면서, 투자에 신중해야 한다는 경고가 나오고 있습니다.



이틀간 1천150포인트나 떨어졌던 코스피는 오늘 개장과 함께 급등했습니다.



지난밤 뉴욕 증시 3대 지수가 일제히 오름세를 보이고 국제유가 급등세도 진정되자 저가 매수세가 강하게 유입된 겁니다.



개별 주식이 10% 이상 급등할 때 나오는 '변동성 완화장치'로 인해 개장과 함께 72개 종목 가격이 일시적으로 동결되기도 했습니다.



프로그램 매수를 5분간 멈추는 사이드카까지 발동된 끝에 코스피는 어제보다 490포인트, 9.6% 급등한 5천583으로 거래를 마쳤습니다.



상승폭으로는 역대 최대, 상승률로는 역대 두 번째입니다.



삼성전자와 SK하이닉스 모두 두 자릿수 상승률을 기록했습니다.



코스닥 역시 역대 최대 상승률을 보이며 1천100선을 회복했고, 원·달러 환율도 8원 내려 1천468원으로 주간거래를 마쳤습니다.



[박상현/iM증권 연구위원 : 에너지 가격이 급등 추세를 보이지 않은 부분들, (이란 전쟁) 장기화 가능성이 낮아지는 것이 아닌가 라는 기대감이 투심을 회복시킨….]



급락 공포는 다소 진정됐지만, 극심한 변동성은 우려되는 지점입니다.



주식을 담보로 빚을 내 투자하는 '빚투' 규모가 33조 원에 달하는 가운데 어제처럼 지수가 급락하면 담보가치가 떨어져 강제로 주식을 처분하는 반대매매 물량이 시장에 쏟아져 나와 추가 하락을 부를 수 있습니다.



여기에 주가 하락 시 수익을 얻는 공매도 거래가 급증한 것도 불안 요인입니다.



[허준영/서강대 경제학과 교수 : 전면전이나 이런 시나리오가 현실화됐을 때 얼마든지 떨어질 수 있는데, 그 상황에서는 공매도가 늘어나면서 떨어지는 폭을 더 늘리면서….]



전문가들은 당분간 전쟁 상황에 따라 극심한 변동 장세가 나타날 수 있는 만큼 투자에 신중하라고 당부했습니다.



